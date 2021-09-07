تحديد موعد أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الناشط الفلسطيني نزار بنات

أكد غاندي أمين، رئيس هيئة المحامين في قضية الناشط الفلسطيني نزار بنات الذي قتل على يد عناصر من الأجهزة الأمنية في يونيو الماضي، أنه تم تحديد موعد أول جلسة محاكمة للمتهمين بقضية مقتل نزار.

وقال أمين، في تصريح له عبر صفحته الشخصية بفيسبوك: ”رسميا موعد محاكمة المتهمين في قضية نزار ستعقد أولى جلساتها يوم الثلاثاء المقبل، تمام الساعة العاشرة صباحا في مدينة رام الله في مقر القضاء العسكري“.

وأوضح أمين، أن جلسة المحاكمة ستكون علنية، مطالباً وسائل الإعلام بتقديم ”طلب لدى المحكمة العسكرية الخاصة سريعا فيما إذا رغبت بالتصوير والتسجيل داخل المحكمة“

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، طلال دويكات، إن تهمة ”الضرب المفضي إلى الموت“ وجهت إلى جميع ضباط وعناصر القوة الأمنية الذين شاركوا في اعتقال نزار بنات والتسبب في وفاته.

وقال دويكات: ”تقرر توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت بتنفيذ مهمة إلقاء القبض على المواطن نزار بنات وعددهم 14″، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأشار إلى أنه تم توجيه تهمة ”الضرب المفضي إلى الموت بالاشتراك وإساءة استخدام السلطة ومخالفة التعليمات العسكرية إلى قائد المهمة والضباط والعناصر الآخرين، وذلك استنادا إلى قانون العقوبات العسكري للعام 1979“.

وأشار دويكات، إلى أنها ”تمت إحالة الملف إلى المحكمة العسكرية المختصة بهدف إجراء المحاكمة وفق الأصول القانونية خلال 48 ساعة“، حسب تعبيره.

يذكر، أنه في أغسطس/آب الماضي، بدأت عائلة نزار بنات، الذي قتل على يد قوة من أجهزة الأمن الفلسطينية، إجراءات مقاضاة السلطة الفلسطينية في المحاكم الأوروبية.

وقال غسان بنات، شقيق نزار آنذاك، إن ”العائلة تهدف من وراء هذه الخطوة، إلى محاسبة المسؤولين عن مقتل شقيقه نزار“، لافتا إلى أن ”جميع الحلول التي طرحتها السلطة على العائلة، كانت مالية، ولم يتضمن أي منها حلا قضائيا، يعيد حق نزار، ويعاقب قتلته“.

يذكر أن نزار بنات، قتل في يونيو/حزيران الماضي على يد عناصر من جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة أثناء عملية اعتقاله من أحد المنازل في مدينة الخليل، حيث تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح ما أدى إلى وفاته.

وشكلت السلطة الفلسطينية لجنة تحقيق في وفاة بنات برئاسة وزير العدل الذي أعلن عقب انتهاء التحقيق بأن سبب وفاة بنات ”غير طبيعي“.