عباس: جاهزون لإجراء الانتخابات.. والالتزام بالشرعية الدولية شرط لحكومة الوحدة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، أن ”تشكيل حكومة وحدة وطنية يتطلب الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية“.

وقال الرئيس محمود عباس، في تصريحات صحفية خلال استقباله وفدا من منظمات المجتمع المدني: ”جاهزون لإجراء الانتخابات العامة، ولن نسمح بأي محاولات للالتفاف على الحق الفلسطيني في السيادة على القدس“.

كما أكد على ”أهمية وحدة الصف الداخلي الفلسطيني في مواجهة التحديات المحدقة بالشعب وقضيته وعلى أهمية تصليب الجبهة الداخلية“، مشددا على ”حرية الرأي في إطار القوانين ذات العلاقة، وعلى ما جاء في المرسوم الرئاسي رقم 5 لعام 2021 بشأن تعزيز الحريات العامة“.

وحول ملف المصالحة، أشار عباس إلى ”أهمية تعزيز الأجواء وتهيئة المناخات الديمقراطية والحوارات المعمقة“، مؤكدا على ”الموقف الثابت بأن المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتطلب الالتزام بقرارات الشرعية الدولية“.

ولفت إلى أنهم ”جاهزون لإجراء الانتخابات العامة، وفي مقدمتها في مدينة القدس“، مضيفا: ”لن نسمح بأي محاولات للالتفاف على الحق الفلسطيني في السيادة على القدس“.

وشدد الرئيس، على ”أهمية الاستمرار في التواصل ما بين مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، ومؤسسات الدولة الرسمية، ضمن إطار العمل التكاملي“.

وفي سياق متصل، أكد أعضاء الوفد من منظمات المجتمع المدني، في مداخلاتهم مع الرئيس عباس، وقوفهم مع القيادة في مواجهة الضغوط الخارجية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة.

وكان وزير الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية مجدي الصالح قد قال إن ”حركة حماس لم تقدم إجابةً بشأن إمكانية إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة“، والمقرر إجراؤها في 11 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأوضح مجدي الصالح، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن ”القيادة الفلسطينية كلفت عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد بالتواصل مع قيادة حماس، من أجل بحث إمكانية إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتزامن“.

وأضاف أن ”الأحمد تواصل مع نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري بهذا الشأن؛ إلا أننا لم نتلقَ أي رد من حركة حماس“، مرجحًا أن ”ترد الحركة على ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة“.

وأشار إلى أن ”الانتخابات المحلية لن تجرى في كل البلديات، ومبدئيا ستشمل إحدى عشرة بلدية من قطاع غزة من أصل 28 بلدية وهي البلديات الصغرى“، مبينًا أن ”السلطة الفلسطينية تجري اتصالات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني للعمل على إجراء الانتخابات في المحافظات الجنوبية ”قطاع غزة“.

وأعرب الوزير الفلسطيني عن أمله ”أن توافق حماس على إجراء تلك الانتخابات في كافة الهيئات المحلية بما يشكل مؤشرا لإجراء الانتخابات التشريعية بما في ذلك مدينة القدس المحتلة“.

وفيما يتعلق بالسيناريو المتوقع حال رفضت حماس إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، نوه الوزير الفلسطيني إلى أنه ”سيتم إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات في الضفة الغربية فقط، ثم يصدر قرار بتأجيل إجرائها في غزة إلى المرحلة الثانية، التي من المتوقع أن تكون مطلع العام المقبل“.

وتواصلت ”إرم نيوز“ مع قيادات من حركة حماس في قطاع غزة، التي رفضت بدورها التعليق أو كشف الموقف الرسمي من إجراء الانتخابات المحلية في غزة، مشيرة إلى أن الحركة قررت تأجيل الحديث عن الموضوع لوقت لاحق.

ويوم الإثنين، قررت الحكومة الفلسطينية، أن يكون الـ11 من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، ”موعدا لإجراء المرحلة الأولى لانتخابات المجالس القروية والبلديات المصنفة ”ج“ والبالغ عددها 388 هيئة محلية في الضفة والقطاع“.