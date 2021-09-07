مراقبون: اتفاقيات التنسيق الأمني تضع السلطة الفلسطينية أمام "اختبار حقيقي" في ملف "الأسرى الهاربين"

اعتبر مراقبون أن السلطة الفلسطينية تقف الآن أمام اختبار حقيقي، بعد فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلي شديد الحراسة، عبر نفق قاموا بتجهيزه للهروب من الأسر.

وأجمع المراقبون على أن اتفاقيات التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، والدور الوظيفي للسلطة، الذي يعد دورًا أمنيًا بشكل أساس، يضعان السلطة في موقف ”لا تحسد عليه“ ، بين الضغط الشعبي لحماية الأسرى من جهة، والاتفاقيات التي تنص على التعاون الأمني من جهة أخرى.

وقال المحلل السياسي، ذو الفقار سويرجو: ”لا شك بأن السلطة الفلسطينية الآن في موقف لا تحسد عليه، فهي واقعة الآن بين أشكال عديدة من الضغط، فمن الجهة الأولى هي حريصة على القيام بدورها الوظيفي المناط بها وهو دور أمني بامتياز، ولا حاجة للشرح فكل الشواهد السابقة تؤكد ذلك“ .

وأضاف سويرجو في تصريح لـ ”إرم نيوز“ :“من جهة أخرى فهي تقع تحت ضغط الشارع الفلسطيني بكل أطيافه السياسية والمجتمعية، والذي عبر عن نشوته العالية لهذا الحدث الذي أخذ مسمى العبور الكبير“.

وتابع: ”هناك ضغط يمارسه أبناء حركة فتح، خاصة أن أحد الأسرى الذين هربوا هو أحد عناصر كتائب شهداء الأقصى، الجناح المسلح لحركة فتح، والذي يحظى بشعبية كبيرة في الوسط الفتحاوي المقاتل الذي يرى في سياسة السلطة شيئًا مخزيًا لتاريخ فتح“.

وأكمل سويرجو: ”أضف لكل ما سبق أن السلطة نفسها تعتبر هؤلاء أناسًا خارجين عن القانون ويشكلون خطرًا على استقرارها“، معتبرًا ”أن المشهد غاية في التعقيد، لكن محصلته النهائية هي أن السلطة قد تعمل في الخفاء مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للوصول للأسرى الستة، لكنها ستبذل جهدًا كبيرًا بأن تظهر بمظهر المحايد من خلال الصمت، وعدم التعليق في وسائل الإعلام بما يحفظ ماء الوجه ويحفظ مصالحها“.

وأشار إلى أن ”ذلك لن يدوم طويلًا إذا انكشف الأمر، ووقع ما لا نتمناه باكتشاف أمر الأسرى الستة، إذ ستكون ردة الفعل الشعبية والعسكرية صادمة، خاصة في جنين وغزة، وقد يذهب البعض للمواجهة العسكرية مع دولة الاحتلال وشركائها الأمنيين“ .

اختبار حقيقي

من جهته، اعتبر المختص في الشأن الإسرائيلي حسن لافي“أن السلطة الفلسطينية الآن أمام اختبار حقيقي، واختبار وطني من الطراز الأول“، مؤكدًا أنه ”لا بد أن تثبت السلطة للجميع أن عقيدتها الأمنية هي عقيدة وطنية فلسطينية، وأن قضية الأسرى قضية فلسطينية أساسية لا تقل عن قضية القدس، وهي قضية إجماع وطني“.

وقال لافي في تصريح لـ ”إرم نيوز“: ”إن المطلوب من السلطة الفلسطينية ألا تلتفت كثيرًا إلى اتفاقيات التنسيق الأمني، بل يجب أن تشكل شبكة أمان لهؤلاء الأسرى الستة الذين يمثلون أيقونات الفرح والعزة والكرامة للكل الفلسطيني“.

وتابع: ”الوحدة الفلسطينية تجلت في هذه العملية التي جمعت عناصر من الجهاد الإسلامي مع قائد كبير من كتائب شهداء الأقصى من فتح“.

وأكمل لافي: ”إن عناصر الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية الذين قدموا أرواحهم للدفاع عن فلسطين لن يخذلوا أبناء شعبهم، ولن يلتفتوا كثيرًا إلى قضايا التنسيق الأمني“، لافتًا إلى أن ”البديل عن ذلك سيكون سقوطًا مدويًا للسلطة الفلسطينية بشكل أساس“.

ونجح 6 أسرى فلسطينيين، أمس الإثنين، في الهروب من سجن إسرائيلي شديد الحراسة عبر نفق تم حفره إلى خارج السجن، وفق ما أعلنته وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت قناة ”ريشت كان“ الإسرائيلية، إن الأسرى تمكنوا من الفرار عبر نفق امتد من أسفل سجن جلبوع شديد الحراسة شمال إسرائيل.

وتواصل إسرائيل أعمال البحث عن الأسرى الستة الفلسطينيين، لليوم الثاني على التوالي، في محاولة للوصول إليهم بأسرع وقت ممكن.