قناة عبرية: تسهيلات إسرائيلية جديدة لغزة بعد ضغوط أمريكية وأوروبية

كشفت وسائل إعلام عبرية، يوم الثلاثاء، عن قرار إسرائيلي بتقديم المزيد من التسهيلات لقطاع غزة في المرحلة المقبلة.

وذكرت قناة ”كان“ العبرية أن إسرائيل قررت تقديم المزيد من التسهيلات في ملف إعادة الإعمار، مشيرة إلى وجود ضغوطات أمريكية وأوروبية لتحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع.

ونقلت القناة عن مصادر فلسطينية قولها إن السفير القطري محمد العمادي ”أبلغهم بوجود تفاهمات بين الدوحة والسلطات الإسرائيلية، تفضي إلى رفع الحصار عن قطاع غزة“.

وأضافت: ”سيتم الأسبوع المقبل إدخال مواد جديدة للقطاع، وهي الحديد للإعمار، من خلال آلية تختلف عن آلية الإعمار الأممية المتعارف عليها منذ عام 2014“.

وأشارت إلى أن إسرائيل ستقدم أيضًا تسهيلات فيما يخص المواد ذات الاستخدام المزدوج، التي تمنع دخولها إلى القطاع، خوفا من استخدامها لأغراض عسكرية من قبل حماس.

وكان رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج أكد، في وقت سابق، أن عملية إعادة الإعمار ستكون عبر صرف المنحة القطرية للمستفيدين بشكل مباشر لبناء المنازل المدمرة.

وبين الأعرج، في تصريحات سابقة له، أن الكويت ستقوم بتمويل تشييد عمارات سكنية تعرضت للقصف في قطاع غزة.

وأمس الاثنين، كشف رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي تفاصيل اتفاق جديد جرى التوصل إليه بين حركة حماس وإسرائيل حول التهدئة في قطاع غزة.

وبحسب العمادي، فإنه تم الاتفاق على إعادة فتح المعابر بشكل كامل أمام احتياجات القطاع الرئيسة، مع تقديم التسهيلات المختلفة التي من شأنها أن تساعد جميع الأطراف على الخروج من الوضع المتأزم، وتخفيف حدة الاحتقان والتوتر في المنطقة.

ولفت، في بيان، إلى أن ”هذه الاجتماعات واللقاءات حققت نتائج إيجابية سيتم البناء عليها في جميع الملفات والقضايا التي تتعلق بتحسين ظروف الحياة لسكان قطاع غزة، بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية وبتوافق مع جميع الأطراف“.

وأشار إلى أنه ”تم الانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة بصرف المنحة القطرية للأسر المحتاجة في قطاع غزة، بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة“.

ووفق السفير القطري، سيتم البدء بعملية الصرف بحسب الآلية المتفق عليها مع الأمم المتحدة خلال الشهر الجاري، وذلك بعد استكمال الأمم المتحدة لكل الإجراءات الفنية المتعلقة بعملية الصرف.

كما كشف عن وجود اتفاق سيتم من خلاله صرف منحة موظفي غزة التابعين لحركة حماس بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، خلال الأيام المقبلة، وبالتوافق مع مختلف الأطراف.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها إسرائيل تسهيلات لقطاع غزة، حيث سمحت بتوسعة مساحة الصيد لحوالي 15 ميلا، وزادت عدد التصاريح التي منحتها لتجار غزة، وأدخلت بعض المواد التي كانت تمنعها منذ عملية ”حارس الأسوار“ على غزة.

وتربط غزة هذه التسهيلات بتحقيق الهدوء على طول الحدود مع إسرائيل، ووقف الفصائل الفلسطينية إطلاق البالونات الحارقة نحو المستوطنات، وكذلك وقف فعاليات ”الإرباك الليلي“ التي تستخدمها الفصائل للضغط على إسرائيل لتحقيق التفاهمات بين الطرفين.