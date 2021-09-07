رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بهروب معتقلين فلسطينيين من سجن إسرائيلي

أشاد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بتمكن ستة معتقلين فلسطينيين من الهرب من سجن إسرائيلي.

وقال اشتية في لقاء مع الصحفيين في مكتبه برام الله: ”من حق كل أسير أن يبحث عن حريته“.

وأضاف: ”نُحمّل إسرائيل مسؤولية أرواح أبنائنا الستة، من حق كل أسير أن يخرج من السجن بأي طريقة“.

وهرب ستة فلسطينيين من سجن إسرائيلي شديد الحراسة، الإثنين، على غرار الهروب في أفلام هوليوود، مما ترك سلطات سجن جلبوع تحدق في الفتحة التي أحدثوها في أرضية الزنزانة، ودفع الفلسطينيين للاحتفال في الشوارع. وتواصل قوات أمنية إسرائيلية أعمال البحث والتمشيط عن المعتقلين الهاربين.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن السلطات الإسرائيلية اتخذت إجراءات عقابية بحق معتقلي الجهاد الإسلامي في السجون الإسرائيلية التي ينتمي لها خمسة من الهاربين، بينما السادس قيادي سابق في كتائب شهداء الأقصى الذراع المسلحة لحركة فتح.

وأضاف النادي في بيان صدر عنه، أنه ”وفقا للمتابعة تمثلت هذه الإجراءات، بعملية نقل كان أبرزها نقل الأسرى القابعين في قسم (2) في سجن جلبوع، حيث تأكد نقل نحو 16 أسيرا إلى سجن النقب، وهم من بين نحو 90 أسيرا يقبعون فيه“.

وتابع النادي في بيانه: ”كما ألغت المحطات التلفزيونية في السجن، ونقلت خمسة من قيادات أسرى الجهاد الإسلامي إلى التحقيق، كما وشرعت بعمليات تفتيش واسعة في غالبية السجون“.

وفي سياق ذي صلة، كشفت وسائل إعلام محلية فلسطينية، أن إدارة السجون ”لم تخلِ سجن جلبوع حتى اللحظة، وقامت بإخراج الأسرى واحتجازهم بالباصات حتى قاموا بتفتيشهم بشكل شخصي وتفتيش الغرف ثم أعادوهم لغرفهم بالسجن باستثناء قسم 2 الذي جرى إغلاقه وعزله، خاصة غرفة رقم 5 التي كان يقبع بها الأسرى الستة“.

وأعلنت الهيئة القيادية العليا لحركة الجهاد الإسلامي في السجون الإسرائيلية، أن ”إدارة السجون بدأت بتوزيع الأسرى التابعين لها على غرف الفصائل، كما وأبلغتهم أنه لن يكون هناك تنظيم للجهاد في السجون بعد اليوم“.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الإثنين، أنه تحدث إلى وزير الأمن الداخلي و“أكد على أن هذا حادث خطير يستلزم بذل قوات الأمن جهودا شاملة للعثور على الفارين.