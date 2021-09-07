ما موقف الأردن القانوني والدستوري حال دخول أسرى سجن جلبوع الفارين أراضيه؟

يتابع الأردنيون تقارير إسرائيلية عديدة تحدثت عن أن جزءا من الأسرى الفلسطينيين الذين فروا من سجن جلبوع الإسرائيلي، أمس الإثنين، قد تمكنوا من الدخول إلى الأردن، وسط تساؤلات عن موقف المملكة القانوني والدستوري حال صحت تلك التقارير.

وفور الإعلان عن فرار الأسرى الستة عبر نفق حفروه من داخل زنزانتهم إلى خارج أسوار السجن، دعت السلطات الإسرائيلية نظيرتها الأردنية، إلى تعزيز الأمن على الحدود تحسبا لدخولهم إلى أراضي المملكة.

ونقلت تقارير إعلامية عبرية عن مسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي، أن الأسرى الفلسطينيين الذين فروا من السجن، من المرجح أنهم تفرقوا، وأن جزءا منهم يمكن أن يكون قد تمكن من الدخول إلى الأردن.

وبحسب موقع ”واللا“ العبري، فإنه ”وبعد عمليات التفتيش والمسح في محيط جنين، الجلبوع والحدود الأردنية، تقدر قوات الأمن أن اثنين من الفارين دخلوا الأردن، واثنين في مجدل شمس بالجولان، واثنين ما زالوا داخل البلاد“.

وفي ظل الصمت الرسمي الأردني والإسرائيلي حيال تلك الأنباء، يتساءل الأردنيون عن كيفية تعامل الأردن الرسمي، من الناحية القانونية والدستورية مع الأسرى في حال تمكنوا فعلا من الدخول إلى أراضي المملكة، وهل هناك أي اتفاقيات تلزم المملكة بتسليمهم؟.

موقف محرج

في هذا الإطار، قال المحامي والخبير القانوني عبدالقادر الخطيب، إنه ”في حال ثبت دخول الأسرى إلى الأردن فعليا، فإنه ستجري محاكمتهم بتهمة التسلل غير المشروع من قبل المحاكم الأردنية، ومن ثم من المتوقع تسليمهم إلى السلطة الفلسطينية وليس لإسرائيل؛ كونهم مواطنين فلسطينيين“.

وأضاف الخطيب لـ“إرم نيوز“ أن ”الموقف محرج بلا شك للأردن؛ لأن هذه القضية حساسة جدا، والأردن لا يرغب ولا يتمنى التورط في هذا الملف؛ لأن الشعب الأردني متعاطف جدا مع قضية الأسرى الفلسطينيين ويدعو إلى دعمهم ومساعدتهم والإفراج عنهم، لا تسليمهم“.

وفيما إذا كانت السلطة الفلسطينية ستعمل على تسليمهم إلى إسرائيل بعد استلامهم من الأردن، لم يستبعد الخطيب هذا السيناريو، مستدركا بالقول إن ”إسرائيل قد تعتقلهم أو تقتلهم وهم داخل الأراضي التي تقع تحت سيطرة السلطة، في حال رفضت الأخيرة تسليمهم“.

ضغوط إسرائيلية

وفي رأي ليس بعيدا عن ما ذهب إليه الخطيب، رأت محامية وخبيرة حقوقية أردنية، رفضت الكشف عن هويتها، أن ”الموقف القانوني والدستوري الأردني ليس في صالح الأسرى إذا ثبت فعليا تسللهم إلى أراضي المملكة“.

وقالت لـ“إرم نيوز“ إن ”الحكومة الأردنية قد تخضع للضغوط الإسرائيلية وتقدم الأسرى لمحاكمة بتهمة التسلل غير المشروع، بالتالي العمل على سجنهم جزاء على هذا الفعل غير القانوني من وجهة نظر الحكومة“.

بدوره، أكد الخبير القانوني والمحامي هاني زاهدة، أن ”الدستور الأردني يمنع تسليمهم لإسرائيل، استنادا إلى المادة 21 من الدستور“.

وأوضح زاهدة عبر صفحته على ”فيسبوك“، أن ”المادة 21 من الدستور الأردني تنص على أنه لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية“، وأن ”الاتفاقات الدولية والقوانين تحدد أصول تسليم المجرمين العاديين“.

وبين أن ”تحليل النص الدستوري يعني تمتع الأسرى الفارين في حال وصولهم إلى الأردن بصفة اللاجئ السياسي كصفة أصيلة بسبب حقهم المشروع في المقاومة والدفاع عن الحرية، ما يعني عدم جواز تسليمهم دستوريا“.

وأكد زاهدة أيضا ”عدم وجود أي اتفاقية ثنائية بين الأردن وإسرائيل في مجال تسليم المجرمين، وأن اجتهادات محكمة التمييز وسائر المحاكم الأردنية أكدت أن طلبات تسليم المجرمين المرسلة إلى السلطات المختصة في الأردن من دولة أجنبية، لا تكون مقبولة، ما لم تكن نتيجة معاهدة أو اتفاق معقود ونافذ بشأن تسليم المجرمين“.