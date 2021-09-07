فصائل غزة تحذر إسرائيل من مغبة "إجراءات انتقامية" ضد الأسرى بعد حادثة سجن جلبوع

حذرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، السلطات الإسرائيلية، مما أسمتها ”الإجراءات الانتقامية“ بحق الأسرى الفلسطينيين بعد عملية فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع.

وقالت الفصائل في مؤتمر صحفي عقدته بغزة: ”نحذر إسرائيل من مغبة التعرض لأسرانا في سجون الاحتلال، وندعو كافة المؤسسات القانونية والحقوقية للجم هذه الجرائم التي تمارس بحقهم“.

وفي ذات السياق، حذرت حركة الجهاد الإسلامي في بيان صحفي اليوم، من ”أي محاولة للمساس بالأسرى داخل السجون الإسرائيلية“.

وأكدت الحركة في بيانها أن ”أي مساس بالأسرى لن يتم السكوت عنه، وأننا لن نترك أسرانا وحدهم ولن نخذلهم ومستعدون لفعل أي شيء لحمايتهم“، وفق البيان.

وأضافت أن ”المساس بالأسرى خط أحمر، وعلى إسرائيل أن تدرك أننا مستعدون وقادرون على حماية أسرانا بكل السُبل والوسائل وخياراتنا في ذلك مفتوحة ومتعددة“، بحسب البيان.

وكان نادي الأسير الفلسطيني، أكد أن إدارة السجون الإسرائيلية، فرضت ”إجراءات عقابية جماعية“ بحق الأسرى في مختلف السجون، بعد فرار 6 أسرى من سجن جلبوع، الإثنين.

وأوضح النادي في بيانه، أن ”هذه الإجراءات تتمثل في نقل 16 أسيرا في قسم 2 في سجن جلبوع، إلى سجن النقب، وهم من بين نحو 90 أسيرا يقبعون فيه“.

وألغت إدارة سجن جلبوع، المحطات التلفزيونية في كافة الأقسام، ونقلت 5 من قيادات أسرى حركة الجهاد الإسلامي إلى التحقيق، كما شرعت بعمليات تفتيش واسعة في غالبية السجون، وفق بيان نادي الأسير الفلسطيني.

وفي سياق ذي صلة، كشفت وسائل إعلام محلية فلسطينية، أن إدارة السجون ”لم تخلِ سجن جلبوع حتى اللحظة، وقامت بإخراج الأسرى واحتجازهم بالباصات حتى قاموا بتفتيشهم بشكل شخصي وتفتيش الغرف ثم أعادوهم لغرفهم بالسجن باستثناء قسم 2 الذي جرى إغلاقه وعزله خاصة غرفة رقم 5 التي كان يقبع بها الأسرى الستة“.

بينما أعلنت الهيئة القيادية العليا لحركة الجهاد الإسلامي في السجون الإسرائيلية، أن ”إدارة السجون بدأت بتوزيع الأسرى التابعين لها على غرف الفصائل، كما وأبلغتهم أنه لن يكون هناك تنظيم للجهاد في السجون بعد اليوم“.

وتأتي هذه الإجراءات الإسرائيلية في ظل استمرار البحث عن الأسرى الستة الذين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع أمس الإثنين، حيث تكثف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من عمليات البحث في محاولة منها للتوصل إليهم، خوفا من تنفيذهم هجمات داخل المدن الإسرائيلية.