"أنت ذاهب إلى الموت".. تقرير يكشف تعذيب لاجئين سوريين بعد عودتهم إلى وطنهم

قالت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إن بعض اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى وطنهم تعرضوا للتعذيب والاعتقال والإخفاء القسري، على يد قوات الأمن التابعة للنظام.

وحثت المنظمة الدولية، الحكومات على حماية اللاجئين من الترحيل، والإجبار على العودة.

وفي تقرير يحمل عنوان ”أنت ذاهب إلى الموت“، وثقت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، والتي تتخذ من لندن مقرًا لها، انتهاكات ارتكبها ضباط بالمخابرات ضد 66 من العائدين بينهم 13 طفلًا.

كما أشارت إلى وفاة خمسة في الحجز، بعد عودتهم.

يأتي التقرير، في ظل تزايد الضغوط على اللاجئين السوريين في بعض البلدان الغربية، مثل الدنمارك، من أجل العودة إلى بلادهم.

وقال التقرير، إن ”أي حكومة تزعم أن سوريا أصبحت الآن بلدًا آمنا، تتجاهل -عامدة- الأوضاع الرهيبة على أرض الواقع، وتترك اللاجئين مرة أخرى، نهبًا للخوف على أرواحهم“.

وينفي النظام في سوريا، أن اللاجئين يواجهون التعذيب والانتقام.

وفي وقت سابق، قال رئيس النظام السوري بشار الأسد، إن ملايين اللاجئين يجبرون على البقاء في البلدان المضيفة ”بالضغط أو الترهيب“.

وأضاف الأسد، أن هذه البلدان تقدم لهم إغراءات مالية، وتستفيد في الوقت نفسه، من المساعدات الدولية المقدمة لهم.

ونجح الأسد في القضاء تقريبًا على المعارضة المسلحة له، واستعاد السيطرة على 70% من البلاد.

وفاز بفترة ولاية رابعة في انتخابات أجريت في أيار/ مايو الماضي، قال الغرب إنها شهدت تلاعبًا، في حين تقول الحكومة، إنها أظهرت أن الأمور تمضي على نحو طبيعي في البلاد، على الرغم من الحرب المستمرة منذ أكثر من 10 أعوام.

وحثت منظمة العفو الحكومات الأوروبية، وتركيا، والأردن، ولبنان، على منع أي ممارسات تجبر اللاجئين على العودة.

وقالت في تقريرها: ”قد تكون الأعمال العسكرية العدائية قد خفت حدتها في سوريا، ولكن نزوع الحكومة السورية لارتكاب انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان مستمر“.

وأصدر المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي، إعلانين، قالا فيهما، إن الظروف غير مواتية لعودة اللاجئين السوريين على نحو آمن وطوعي.

وبالمثل، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الدول إلى عدم إجبار المواطنين السوريين على العودة إلى أي مكان في بلادهم، حتى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، مثل العاصمة دمشق وما حولها.

وبدأت الحرب الأهلية السورية في 2011، باحتجاجات سلمية ضد حكم الأسد، ثم تحولت إلى صراع متعدد الأطراف، أسفر عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين.