مسؤول فلسطيني يتهم إسرائيل بالانتقام من الأسرى بعد حادثة "جلبوع"

اتهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، قدري أبو بكر، السلطات الإسرائيلية بتنفيذ إجراءات انتقامية بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجونها، إثر هرب ستة أسرى من سجن جلبوع شديد الحراسة.

وقال أبو بكر لـ ”إرم نيوز“، إن ”مصلحة السجون الإسرائيلية، فرضت بشكل تعسفي عدداً من الإجراءات على جميع الأسرى الفلسطينيين، كان أبرزها الحرمان من وجبات الطعام ومنع زيارات المحامين، وشرعت بحملات تفتيش واسعة في السجون بزعم البحث عن أنفاق“.

وأضاف أن ”أوضاع الأسرى في السجون تزداد سوءًا عما كانت عليه قبل. تمكّن الأسرى الستة من الهرب من سجن جلبوع، وأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي والشرطة اقتحمت سجن جلبوع واعتدت على الأسرى ونقلتهم بالقوة إلى خارج السجن ووزعتهم على سجون أخرى“.

وشدد على أنه ”يجب العمل دوليًا على الضغط على إسرائيل، من أجل تحسين أوضاع وظروف الأسرى التي تزداد قسوة يومًا بعد يوم، كما أنه من حق أي أسير أن يبحث عن طريقة لنيل حريته“، داعيا إلى ”وقف سياسة الاعتقال الإداري“، مبينًا أن ”هناك ستة أسرى مضربين عن الطعام، بسبب قرار تجديد اعتقالهم الإداري من قبل المحاكم الإسرائيلية“.

وأوضح أبو بكر أن ”السلطة الفلسطينية على تواصل دائم مع الصليب الأحمر والجهات الدولية ذات العلاقة من أجل وضعهم في صورة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى، وأن المطالبات الفلسطينية لا تتوقف بشأن تحسين ظروف الأسرى والإفراج عنهم“.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية، أعلنت الإثنين، عن هرب ستة أسرى فلسطينيين من سجن شديد الحراسة، وذلك عبر نفق تم حفره إلى خارج السجن.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الأسرى تمكنوا من الهرب عبر نفق امتد من أسفل سجن جلبوع شديد الحراسة شمالي إسرائيل، ومن بين الهاربين زكريا الزبيدي، القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى في جنين، الجناح العسكري لحركة فتح.

وأشار الإعلام الإسرائيلي، إلى أن الأسرى الخمسة الذين تمكنوا من الفرار إلى جانب الزبيدي، هم: يعقوب نفيعات، ومحمد قاسم عريده، ويعقوب محمود قدري، وأيهم فؤاد كمامجي، ومحمود عبدالله عريده.