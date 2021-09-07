صحف عالمية: تحذير من صعود داعش وسط الفوضى الأفغانية.. ومخاوف من انهيار اقتصادي

تستمر الأوضاع في أفغانستان، خاصة بعد الانسحاب الفوضوي الأمريكي، في تصدر اهتمامات الصحف العالمية التي تتحدث عن تداعيات هذا الانسحاب وما سوف يتسبب به في المستقبل القريب، بالإضافة إلى مناقشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي الذي قد يتسبب بكارثة محتملة.

وفي هذا السياق، ناقشت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ الإلكترونية الوضع في أفغانستان من ناحية إمكانية ظهور تنظيم ”داعش“ على الساحة من جديد.

وبنت الصحيفة تكهناتها على أساس أن فرعا محليا تابعا للتنظيم (داعش في خراسان) ساعد بشكل غير مباشر حركة ”طالبان“ للسيطرة سريعا على مقاليد الحكم في أفغانستان في وقت قياسي، عندما شن هجوماً دامياً علي مطار كابول أواخر الشهر الماضي وراح ضحيته مئات المدنيين، بالإضافة إلى مقتل 13 جندياً أمريكياً.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في نهاية الأسبوع الجاري، سيحيي العالم أيضا الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001، التي كانت أكبر الهجمات الإرهابية على الغرب في الآونة الأخيرة، والتي تبناها تنظيم ”القاعدة“ المنافس لتنظيم ”داعش“. وأضافت أن عودة ظهور التنظيم الإرهابي في أفغانستان الآن ستكون مصدر إلهام للمتطرفين الراديكاليين من جميع الأطياف.

حالة تأهب قصوى!

ونقلت الصحيفة العبرية عن كاثرين زيمرمان، المحللة في معهد ”أمريكان إنتربرايز بواشنطن“، قولها: ”يجب أن تكون وكالات الاستخبارات الغربية بالفعل في حالة تأهب قصوى بالنظر إلى الذكرى السنوية القادمة لهجمات 11 سبتمبر، وهي فترة دائما ما تكون ملهمة للهجمات، بالإضافة إلى انتصار طالبان في أفغانستان“. وأضافت: ”لقد دعا الجهاديون بالفعل إلى مزيد من الهجمات على الغرب“.

في سياق متصل، نقلت الصحيفة أيضاً عن محللين سياسيين قولهم لوكالة أنباء ”فرانس برس“: “إنه منذ انهيار ما يُسمى بالخلافة في أعقاب هجوم عسكري متعدد الجنسيات، تغير التهديد الجهادي بشكل كبير مع افتقار داعش الآن إلى القدرة على الضرب في قلب أوروبا، كما كان الحال في عام 2015”.

وأردفت الصحيفة أن تأثير التنظيم الإرهابي استمر على الفصائل الموالية له في بلاد مثل اليمن ونيجيريا ومالي، التي تشهد بصفة شيه يومية تفجيرات وهجمات دامية، مع استمرار نشاطه المفرط على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يؤدي إلى جذب المتابعين.

فشل أجهزة المخابرات

وأشارت الصحيفة العبرية إلى فشل أجهزة المخابرات في كثير من الأحيان في إحباط هجمات للتنظيم، وضربت مثلا بهجوم التنظيم على مطار كابول الذي نجح على الرغم من تحذير الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المسبق من أن وكالات المخابرات كانت على علم بالمؤامرة.

واستطردت الصحيفة أيضا أن وكالات المخابرات الغربية من لانجلي إلى وايتهول إلى أوكلاند أثبتت أنها غير قادرة على القضاء على تهديد مهاجمي الذئاب المنفردة، الذين يضربون بأسلحة مرتجلة مثل السكاكين أو المركبات.

”فجوة أمنية يمكن أن يستغلها الإرهابيون“

وفي هذا الإطار، نقلت ”تايمز أوف إسرائيل“ عن جان بيير فيليو، الأستاذ بمعهد الدراسات السياسية في باريس، قوله: ”إن عدم قدرة واشنطن على منع هجوم كابول سمح للتنظيم في خراسان بتضخيم فاعليته الدموية“. وأضاف: ”المواجهة المباشرة بين القوات الأمريكية وطالبان فتحت فجوة أمنية يمكن أن تستغلها العناصر الإرهابية“، وتابع: ”هجوم كابول دفع التنظيم في خراسان إلى الأضواء السياسية والإعلامية“.

الأموال الأجنبية ضرورية لدعم الاقتصاد

من ناحية أخرى، سلطت صحيفة ”التايمز“ البريطانية الضوء علي الوضع الاقتصادي الصعب في أفغانستان. وأشارت الصحيفة إلى أن ”طالبان تحاول درء الانهيار الاقتصادي في أفغانستان بعد ثلاثة أسابيع من الاستيلاء على السلطة، موضحة أنهم يطلبون المال من الحكومات الأجنبية في الوقت الذي تجف فيه الموارد المالية ويواجه ملايين الأفغان خطر المجاعة بسبب الانهيار الاقتصادي ونقص الغذاء“.

وأردفت الصحيفة أنه ”مع تأجيل إعلان حكومة ”طالبان“ مرارا وتكرارا، وسط تقارير عن تنافس الفصائل المتناحرة على المناصب العليا، تسبب ذلك في جعل المواطنين الأفغان يتهافتون وبقوة لسحب الأموال من البنوك أو شراء المواد الغذائية الأساسية مع ارتفاع الأسعار“.

وأثارت حالة الاقتصاد، التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية التي تم تعليقها، مخاوف من أن البلاد قد تعاني من اضطرابات اجتماعية أو حرب أهلية. ووفقاً لـ“التايمز“، يخشى بعض المراقبين من أن طالبان قد تتراجع نحو النظام الوحشي في التسعينيات إذا لم تتمكن من تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الهدوء.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم ”طالبان“ قوله لصحيفة ”لا ريبوبليكا“ الإيطالية الأسبوع الماضي: ”إن الصين هي أهم شريك لنا“. كما ناشدت ”طالبان“ ألمانيا للحصول على المال والاعتراف الدبلوماسي، مستشهدة بمحاولاتها قبل قرن لتسليح الأفغان ضد الامبراطورية البريطانية.

والجدير بالذكر أن البنك الدولي أوقف المساعدات لأفغانستان ومنع صندوق النقد الدولي 460 مليون دولار من احتياطيات الطوارئ التي كان من المقرر دفعها الأسبوع الماضي إلى حكومة الرئيس الأفغاني المعزول، أشرف غني، وفقاً للصحيفة. كما تم تجميد ما يقرب من 9,5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية الأفغانية، معظمها في الولايات المتحدة.

وأكدت ”التايمز“ في تقريرها أن ”النزوح الجماعي من أفغانستان ترك طالبان دون موظفي الخدمة المدنية والتكنوقراط الذين تحتاجهم لتغيير الوضع في البلاد“. وفي هذا الشأن، قال ديفيد مانسفيلد، وهو كاتب وخبير في الشؤون المالية لـ“طالبان“، للصحيفة: ”دون دعم اقتصادي، من المرجح أن تعود طالبان إلى حالة الحد الأدنى من الخدمات في التسعينيات، حيث ركزت فقط على الأمن وسياسة الإجبار، وكانت الأمم المتحدة وغيرها هي التي وفرت الحد الأدنى من التغطية الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات“.