إسرائيل تقصف موقعين لحماس رداً على إطلاق بالونات حارقة

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء الإثنين، موقعين عسكريين تابعين لحركة حماس جنوب قطاع غزة، رداً على إطلاق بالونات حارقة ومفخخة من غزة، ما تسبب في اندلاع حرائق في عدد من المدن المحاذية للقطاع.

واستهدفت طائرات إسرائيلية بعدد من الصواريخ موقع القادسية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث يتبع الموقع لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس.

🚨العدوان الإسرائيلي على غزة الآن 🇵🇸 pic.twitter.com/RkBCSKnJG8 — غزة الآن – Gaza Now #عاجل 🚨 (@GazaNownews) September 6, 2021

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية، موقعاً عسكرياًآخر في المحافظة ذاتها، فيما لم تبلغ مصادر طبية فلسطينية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء القصف الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: ”هاجمت طائرات مقاتلة، موقعا لإنتاج الصواريخ من قبل منظمة حماس، ومجمعا عسكريا في خان يونس حيث يوجد معمل إسمنت يستخدم لبناء أنفاق“.

وأضاف ”جاءت الهجمات ردا على نفخ بالونات حارقة داخل الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق“، متابعاً ”سيواصل الجيش الإسرائيلي الرد بقوة ويعتبر حماس مسؤولة عن كل ما يحدث في قطاع غزة“، وفق البيان.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، الإثنين، أن 3 حرائق اندلعت في المجلس الإقليمي شاعر هنيغف اتضح أنها بفعل بالونات حارقة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق الإثنين، أن 3 حرائق اندلعت في المجلس الإقليمي شاعر هنيغف اتضح أنها بفعل بالونات حارقة.

وذكرت قناة ”كان“ الإسرائيلية أن حريقاً كبيراً اندلع قرب منطقة ”نير عام“ المحاذية لقطاع غزة، اتضح أنه بفعل بالون حارق، فيما بثت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع فيديو للحرائق التي اشتعلت جراء إطلاق البالونات الحارقة من غزة.

השריפות בעוטף עזה: כעת ישנם שלושה מוקדי שריפה במועצה האזורית שער הנגב@Itsik_zuarets pic.twitter.com/XqfRIyYjFk — כאן חדשות (@kann_news) September 6, 2021

ويطلق نشطاء فلسطينيون البالونات الحارقة ضمن الأدوات التي تستخدمها الفصائل للضغط على إسرائيل لتنفيذ التفاهمات المتعثرة منذ العملية العسكرية على غزة.

وفي وقت سابق، ذكر موقع ”واللا“ الإسرائيلي أن القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي تستعد إلى إمكانية فشل المفاوضات حول اتفاق تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، حيث تتوقع حدوث تصعيد في المنطقة خلال الفترة القريبة.

وأشار الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بإعادة تنظيم المنطقة الحدودية أمام مواقع المظاهرات على السياج الحدودي، ووضع بجهوزية قوات احتياطية لحماية الحدود والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف، الإثنين، إن الفصائل الفلسطينية في غزة منحت الوسطاء مهلة جديدة من أجل تثبيت التهدئة مع إسرائيل، ومتابعة التزام إسرائيل اتخاذ إجراءات تخفف الحصار المفروض على غزة.

وقال خلف لـ“إرم نيوز“ إن ”فصائل العمل الوطني والإسلامي اجتمعت في غزة، لبحث ملف التهدئة مع إسرائيل برعاية الوسطاء العرب والدوليين، وإنه جرى التوافق على منح الوسطاء مهلة حتى منتصف الشهر الجاري لتثبيت التهدئة“.

وأضاف أن ”المهلة الجديدة التي منحت من قبل الفصائل للوسطاء هي لضمان تنفيذ المطالب والشروط الفلسطينية، وإعادة فتح المعابر، وإدخال البضائع والتخفيف التدريجي للحصار المفروض على القطاع“.