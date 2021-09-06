إسرائيل تحقق بتورط سجانين في هروب الأسرى الستة من "جلبوع"

فتحت الشرطة الإسرائيلية اليوم الإثنين، تحقيقا مع السجانين في معتقل جلبوع شديد الحراسة، على خلفية الاشتباه بتورط بعضهم في عملية فرار نفذها 6 أسرى فلسطينيين.

وقالت هيئة البث العبرية إن ”مصلحة السجون الإسرائيلية تحقق فيما إذا كان البعض من السجانين في (جلبوع) على علاقة ودراية بعملية هروب ستة أسرى من السجن فجر اليوم“.

وذكرت القناة، أن الشرطة ”تفحص إمكانية ضلوع بعض السجانين بعملية فرار الأسرى الفلسطينيين، وأنه يشارك بالتحقيق وحدة (لاهاف 433) الإسرائيلية“.

وأشارت إلى أن ”القيادي السابق في كتائب شهداء الأقصى وأحد الفارين اليوم من سجن جلبوع، زكريا الزبيدي، انتقل أمس فقط إلى الغرفة التي فر منها رفقة 5 أسرى آخرين“

ولفتت إلى أن ”تغافلا رهيبا وتجاهلا للتعليمات والإجراءات أدى إلى تنفيذ هذه العملية“.

وفي الإطار نفسه، ذكر موقع ”واللا“ العبري، بأنه يجري الفحص إن كان هنالك عناصر من السجانين في سجن جلبوع، قاموا بمساعدة الأسرى الستة على الهرب.

بينما أعلنت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، أن ”هناك احتمالا بأن تكون هناك مشاركة خارجية تلقاها الأسرى الفلسطينيون بعد الهرب من السجن“.

وبينت الصحيفة، أن هذا الأمر يؤكد أن هناك فشلا ليس فقط لدى مصلحة السجون، بل على مستوى أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد أجرى مشاورات أمنية إضافية، حول عملية الفرار.

ووفق موقع ”والا“، فإن المشاورات شارك فيها وزير الدفاع بيني غانتس، ووزير الأمن الداخلي عمار بارليف، ورئيس جهاز الشاباك نداف أرغمان، ومفوض مصلحة السجون الإسرائيلية كاتي بيري ومفوض الشرطة كوبي شبتاي.

بينما أكد وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، في وقت سابق أن ”التخطيط لهروب الأسرى من سجن جلبوع كان دقيقا، ونشتبه بتلقيهم مساعدة من الخارج“.

وتمكن 6 أسرى فلسطينيين من الهرب من سجن جلبوع فجر اليوم الإثنين، وهم: زكريا زبيدي، مناضل يعقوب انفيعات، محمد قاسم عارضة، يعقوب محمود قدري، أيهم فؤاد كممجي ومحمود عبد الله عارضة، ومعظمهم محكومون بالمؤبد، وتتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات قتل ضد مواطنيها في أعوام سابقة.

كما وتصنف مصلحة السجون الأسرى الستة بأنهم ”بمستوى خطورة مرتفع“، ووصف ثلاثة منهم بأن احتمال فرارهم من السجن مرتفع.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن التخوف لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية هو أن الأسرى الستة، وبينهم أشخاص نفذوا عمليات، سيحاولون تنفيذ عمليات جديدة والفرار من إسرائيل.