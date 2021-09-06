الحكومة الفلسطينية تحدد 11 ديسمبر موعدا للانتخابات المحلية

حددت الحكومة الفلسطينية اليوم الإثنين، موعد إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وغزة، على الرغم من تعثر إجرائها في القطاع.

وقررت الحكومة أن يكون 11 كانون الأول/ديسمبر المقبل، ”موعدا لإجراء المرحلة الأولى لانتخابات المجالس القروية والبلديات المصنفة ”ج“ والبالغ عددها 388 هيئة محلية في الضفة والقطاع“.

وأضافت في بيان أن ”المرحلة الثانية من الانتخابات سيتم تحديدها في وقت لاحق، وذلك للهيئات المحلية المصنفة (أ، ب)، وفق الظروف الصحية والمصلحة الوطنية“.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية، أكد في تصريح سابق، أن حكومته ستجري حوارا وطنيا قبل الإعلان عن التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات المحلية.

وقال إشتية وقتها إن ”الحكومة لم تتلق ردا من حركة حماس في غزة بشأن إمكانية إجرائها في القطاع“.

يذكر، أن حركة حماس أعاقت أكثر من مرة إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، وتعتمد على نظام التعيين في اختيار أعضاء المجالس البلدية والهيئات المحلية في كافة محافظات القطاع.

ولم تصدر الحركة أي تعليق رسمي حول قرار الحكومة الفلسطينية بشأن الانتخابات المحلية التي أجريت آخر مرة في الأراضي الفلسطينية العام 2017.

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر مطلع آيار/مايو الماضي، قرارا بتأجيل الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية التي كان من المزمع إجراؤها في الثاني والعشرين من الشهر نفسه.

وجاء قرار التأجيل بحسب عباس إلى حين ”ضمان“ إجرائها في القدس الشرقية، حيث أكد الرئيس الفلسطيني أن إسرائيل مازالت ترفض السماح للمقدسيين بالمشاركة الكاملة في هذا الاستحقاق.

ورفضت حركة حماس حينها التأجيل واعتبرت القرار ”انقلابا“ على التوافقات الفلسطينية.

وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في العام 2006، وحققت فيها حركة حماس فوزا كاسحا، بعد انتخابات رئاسية في 2005 جاءت بمحمود عباس رئيسا خلفا لياسر عرفات.

ويعيش 300 ألف فلسطيني في القدس التي يعتبر الفلسطينيون الشطر الشرقي منها عاصمة للدولة التي يتطلعون إليها، ويحتاج نحو ستة آلاف منهم لموافقة إسرائيلية.

وكانت إسرائيل قد سمحت قبل أكثر من 15 عاما للفلسطينيين في القدس الشرقية بالاقتراع وفتحت لهم عددا من مراكز البريد لذلك.

لكنها منذ سنوات، بدأت تمنع أي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية وتلاحق من ينظم أي فعاليات باسمها.