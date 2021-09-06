تحالف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر يطرد 3 من نوابه في البرلمان العراقي

أعلن تحالف ”سائرون“، التابع لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في العراق اليوم الإثنين، أنه طرد 3 من أعضائه في مجلس النواب، بسبب مخالفة النظام الداخلي.

وقال التحالف في بيان: ”يعلن تحالف سائرون عن إصداره عقوبة الطرد بحق 3 نواب لعدم التزامهم بالنظام الداخلي، وخروجهم عن الضوابط العامة للعمل السياسي داخل التحالف، لذلك نعلن أنهم خارج التحالف ولا يمثلونه على الإطلاق“.

وضمت القائمة النواب في البرلمان العراقي: برهان المعموري عن محافظة ديالى، والنائب علي اللامي عن محافظة ميسان، إضافة إلى النائبة عن محافظة واسط إيناس المكصوصي.

بدوره، ذكر مصدر في التيار الصدري، أن ”سبب طرد هؤلاء النواب، يعود إلى إصرارهم على الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، على الرغم من رفض زعيم التيار مقتدى الصدر، ترشيحهم مع عدد آخر من النواب“.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ“إرم نيوز“، أن ”الصدر وجّه بمنع عدد من النواب من الترشح للانتخابات النيابية، من ضمنهم هؤلاء النواب الثلاثة، لكنهم أصرّوا على الترشح، كمستقلين، وهو ما رفضه الصدر، الذي وجّه بطردهم من صفوف تحالف سائرون الذي يتزعمه“.

ونهاية الشهر الماضي، تراجع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن قرار الانسحاب من الانتخابات النيابية في العراق.

وقال الصدر في مؤتمر صحفي عقده مع العشرات من المرشحين للانتخابات: إنه ”تسلم ورقة إصلاحية من القوى السياسية دعته للمشاركة في الانتخابات“.

وأضاف: أن ”الورقة جاءت وفقاً لتطلعاتنا، كما اقتضت المصلحة أن نخوض الانتخابات المقبلة“.

ويملك الصدر كتلة انتخابية كبيرة، أنهت استعداداتها لدخول الانتخابات، وهي ”الكتلة الصدرية“، بمئات المرشحين في مختلف محافظات البلاد، إذ يستعد التيار للحصول على منصب رئاسة الوزراء.

وأثار انسحاب الصدر تداعيات بعد دقائق من إعلانه ترك العملية السياسية، حيث توالت الانسحابات من قبل سياسيي ونواب التيار الصدري، بينما عاد المرشحون المنسحبون بشكل مباشر بعد إعلان الصدر تراجعه عن القرار.

ومن المقرر أن يُجري العراق انتخابات نيابية مبكرة، في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، استجابة لضغط الاحتجاجات الشعبية.