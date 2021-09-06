إسرائيل تعلن الاستنفار الأمني في كل مدنها بعد فرار أسرى من سجن "جلبوع"

رفعت إسرائيل حالة الاستنفار الأمني في كل المناطق، اليوم الإثنين؛ خشية تنفيذ الأسرى الفلسطينيين الذين تمكنوا من الهرب من سجن جلبوع، عمليات ضدها.

ونقلت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ عن مسؤول في الشرطة الإسرائيلية قوله: ”رفعنا الجهوزية في كافة المناطق والأسرى الستة قد يكونون في أي مكان، وهناك خشية من تنفيذهم عمليات“.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنه وفي أعقاب هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع، تصاعدت حالة التأهب الأمني في جميع أنحاء إسرائيل.

وبحسب الشرطة الإسرائيلية، فإنها ”لا تستبعد أن يحاول الأسرى تنفيذ هجوم، في الفترة الزمنية المقبلة، وفي أي منطقة داخل إسرائيل“.

وخوفا من الوصول إلى قطاع غزة، أقامت الشرطة العسكرية الإسرائيلية حواجز ”طيارة“ على الطرق في مدن الغلاف، لكنها أبقت على حركة المرور للمستوطنين كما هي دون قيود، بحسب ما ذكرته ”يديعوت أحرونوت“.

وفي سياق ذي صلة، أشارت التقديرات الأمنية داخل إسرائيل إلى أن أسيرين قد يكونان عبرا بالفعل الحدود إلى الأردن، بينما تمكن أربعة أسرى آخرون من الدخول إلى مدينة جنين.

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عمار بارليف، إن ”الأمر قد يستغرق يوما أو يومين أو أسابيع، لكننا سنقبض على الأسرى“.

وتابع بارليف في تصريحات صحفية بعد وصوله لسجن جلبوع: ”انطباعنا هو أن التخطيط كان دقيقا للغاية وفرديا، لذلك من المحتمل أن يكون لديهم مساعدة خارجية والقضية لا تزال قيد التحقيق“.

وأضاف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي: ”نأخذ في الاعتبار جميع الاحتمالات، بما في ذلك محاولة تنفيذ هجوم من قبل هؤلاء الأسرى“.

وأوعز بيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي، إلى قواته بتشديد الإجراءات على طول الحدود والسياج الأمني والجدار الفاصل.

وأفاد موقع ”يديعوت أحرونوت“ أن غانتس تحدث هاتفيا مع رئيس جهاز الشاباك نداف أرغمان، وطلب منه تكثيف الجهود الاستخبارية للوصول إلى الأسرى الهاربين.

وطلب غانتس، من مسؤول شعبة العمليات العسكرية التعاون مع كامل الأجهزة الأمنية من أجل الوصول إليهم، فيما تقرر عقد جلسة تقييم أخرى في وقت لاحق.

وتواصل قوات من الشرطة والجيش البحث عن الأسرى، بمساندة من الطائرات، وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

وكشفت صحيفة ”معاريف“ العبرية، أن أحد الأسرى الفلسطينيين ويدعى زكريا الزبيدي، قائد في الجناح العسكري لفتح، طلب قبل فترة وجيزة الانتقال من غرفته إلى غرفة تابعة لحركة الجهاد، مشيرة إلى أن القسم الذي طلب الانتقال إليه في سجن جلبوع لديه تاريخ سابق في محاولات الهروب.