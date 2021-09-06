الصومال.. خلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء حول إيقاف مدير المخابرات عن العمل

أوقف رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين رويلي، اليوم الإثنين، مدير المخابرات عن العمل، في خطوة وصفها رئيس البلاد بأنها مخالفة للدستور.

ونشب الخلاف حول فهد ياسين، مدير المخابرات والأمن الوطني الصومالي، بعد أيام من التوتر في العاصمة مقديشو، بسبب الوفاة الغامضة لإكران تهليل فارح، الموظفة بالجهاز منذ أكثر من شهرين.

وأعلن رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، وقف ياسين عن العمل وتعيين مسؤول آخر لقيادة الجهاز مؤقتا، بعد أن رفض ياسين طلبه يوم السبت، بتسليم تقرير خلال 48 ساعة عن وفاة فارح.

وأصدر الرئيس محمد عبد الله محمد بيانا، قال فيه، إن ”قرار رئيس الوزراء غير قانوني ويخالف دستور البلاد، مضيفا البيان، أنه ينبغي استمرار ياسين في عمله مديرا للمخابرات.

ويمر الصومال بفترة اضطراب سياسي خلال الفترة الماضية مع تأجيل انتخاب رئيس جديد خلفا للمنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو.

وفي وقت سابق اليوم، تقرر تأجيل التصويت لاختيار أعضاء مجلس النواب الصومالي إلى أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في خطوة ستؤخر الانتخابات غير المباشرة لرئيس البلاد.

وكان من المقرر انتهاء شيوخ القبائل من التصويت لاختيار النواب هذا الأسبوع، على أن يتم اختيار رئيس وأداء اليمين لأعضاء البرلمان الأسبوع المقبل، حتى يتسنى لهم اختيار رئيس للبلاد في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

لكن لجنة تنفيذية معنية بإجراء الانتخابات وضعت جدولا زمنيا جديدا للعملية التي طال أمدها يُظهر أنه سيتم اختيار النواب في الفترة ما بين الأول من أكتوبر/ تشرين الأول والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني، ولم يحدد الجدول الزمني، موعدا لانتخاب النواب رئيسا للصومال.

وانتهت فترة الحكومة الحالية في فبراير/ شباط. وتسبب تأخير إجراء الانتخابات، وخلاف بشأن محاولة الرئيس محمد عبد الله محمد تمديد حكمه، في أزمة سياسية ومواجهة مسلحة في شوارع العاصمة مقديشو، ووجدت هذه الأزمة طريقها للحل في مايو/ أيار.