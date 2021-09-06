تقرر تأجيل التصويت لاختيار أعضاء مجلس النواب الصومالي إلى أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في خطوة ستؤخر الانتخابات غير المباشرة لرئيس البلاد.

وكان من المقرر انتهاء شيوخ القبائل من التصويت لاختيار النواب هذا الأسبوع على أن يتم اختيار رئيس وأداء اليمين لأعضاء البرلمان الأسبوع المقبل حتى يتسنى لهم اختيار رئيس للبلاد في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

لكن لجنة تنفيذية معنية بإجراء الانتخابات وضعت جدولا زمنيا جديدا للعملية التي طال أمدها يُظهر أنه سيتم اختيار النواب في الفترة ما بين الأول من أكتوبر/ تشرين الأول والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني، ولم يحدد الجدول الزمني، موعدا لانتخاب النواب رئيسا للصومال.

انتهت فترة الحكومة الحالية في فبراير/ شباط. وتسبب تأخير إجراء الانتخابات، وخلاف بشأن محاولة الرئيس محمد عبد الله محمد تمديد حكمه، في أزمة سياسية ومواجهة مسلحة في شوارع العاصمة مقديشو، ووجدت هذه الأزمة طريقها للحل في مايو/ أيار.