السفير القطري يكشف تفاصيل اتفاق تهدئة جديد بين حماس وإسرائيل

كشف السفير القطري، محمد العمادي، تفاصيل اتفاق جديد جرى التوصل إليه بين حركة حماس وإسرائيل بشأن التهدئة في قطاع غزة.

وقال العمادي، في تصريح صحفي، إنه ”عقد خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المكثفة مع الأطراف كافة بشأن تثبيت حالة الهدوء والاستقرار في قطاع غزة“.

وكشف العمادي، أنه ”تم الاتفاق على إعادة فتح المعابر بشكل كامل أمام احتياجات القطاع الرئيسة مع تقديم التسهيلات المختلفة التي من شأنها أن تساعد جميع الأطراف على الخروج من الوضع المتأزم وتخفيف حدة الاحتقان والتوتر في المنطقة“.

وأكد العمادي أن هذه الاجتماعات واللقاءات حققت نتائج إيجابية سيتم البناء عليها في جميع الملفات والقضايا التي تتعلق بتحسين ظروف الحياة لسكان قطاع غزة بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية وبتوافق مع جميع الأطراف.

وقال السفير القطري إن ”هذه النتائج سيكون لها الأثر الإيجابي الواضح على تحسين الواقع المَعيش في قطاع غزة“، وفق قوله.

وأضاف العمادي، أنه ”تم الانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة بصرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة“.

وأشار العمادي إلى أنه ”سيتم البدء بعملية الصرف بحسب الآلية المتفق عليها مع الأمم المتحدة خلال الشهر الجاري وذلك بعد استكمال الأمم المتحدة لكل الإجراءات الفنية المتعلقة بعملية الصرف“.

ولفت إلى أنه ”سيتم صرف منحة موظفي غزة التابعين لحركة حماس بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية خلال الأيام المقبلة وبالتوافق مع مختلف الأطراف“.

وحث العمادي، الأطراف كافة على ”تحمل مسؤولياتهم للمحافظة على الهدوء والاستقرار بهدف تحسين أوضاع السكان الذين يعيشون ظروفا إنسانية غاية في الصعوبة“.

ونوه العمادي، إلى أن ذلك ”يمكّن المنظمات والمؤسسات الدولية من استئناف تنفيذ المشاريع المختلفة بما فيها إعادة الإعمار ودعم القطاعات المختلفة بغزة وأهمها قطاع الصحة“، حسب قوله.

وكان السفير القطري وصل إلى قطاع غزة الجمعة الماضي، لبحث التهدئة بين حماس وإسرائيل وصرف المنحة القطرية وفق الآلية الجديدة، حيث تنقل بين تل أبيب وغزة أكثر من مرة لنقل رسائل للطرفين.

يأتي ذلك، بعد جولات من المباحثات بين مصر وقطر والأطراف الدولية وحركة حماس وإسرائيل، منذ الوقف المتبادل لإطلاق النار بين الفصائل المسلحة بغزة والجيش الإسرائيلي نهاية أيار/ مايو الماضي عقب عملية عسكرية بدأت بإطلاق حماس صواريخ نحو تل أبيب والقدس ردا على التوتر الأمني في الضفة الغربية والقدس.