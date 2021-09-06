بطريقة "هوليودية".. فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلي شديد الحراسة (فيديو وصور)

نجح ستة أسرى فلسطينيين، في الهروب من سجن إسرائيلي شديد الحراسة عبر نفق تم حفره إلى خارج السجن، وفق ما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت قناة ”ريشت كان“ الإسرائيلية، الإثنين، إن الأسرى تمكنوا من الفرار عبر نفق امتد من أسفل سجن جلبوع شديد الحراسة شمالي إسرائيل.

وأضافت القناة ”هرب ستة معتقلين أمنيين، بينهم القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى زكريا زبيدي، من سجن جلبوع، ويبدو أنهم حفروا نفقا فروا من خلاله إلى الحقول الزراعية بالقرب من السجن“.

שלושה מהאסירים הביטחוניים הוגדרו בסיכון גבוה לבריחה • זו המנהרה דרכה נמלטו מכלא גלבוע | מבזק מיוחד בכאן 11@moyshis, אורלי אלקלעיhttps://t.co/X9Y1iWfmrd pic.twitter.com/EU4qpxujD5 — כאן חדשות (@kann_news) September 6, 2021

وتابعت أن ”ثلاثة من السجناء الهاربين، مصنفون كخطرين جدا، ولديهم محاولات سابقة للهروب“، موضحة أن الزبيدي ”مسؤول عن قتل وجرح العديد من الإسرائيليين في الانتفاضة الثانية، فيما الخمسة الآخرون هم عناصر من حركة الجهاد الإسلامي“.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الأسرى الخمسة الذين تمكنوا من الفرار إلى جانب الزبيدي، هم: يعقوب نفيعات، ومحمد قاسم عريده، ويعقوب محمود قدري، وأيهم فؤاد كمامجي، ومحمود عبدالله عريده.

مشاهد أولية لفتحة النفق في سجن #جلبوع التي تحرر منها الأسرى الستة pic.twitter.com/zIgB51ufve — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 6, 2021

وقال مسؤول أمني إسرائيلي لإذاعة الجيش، إن ”عمليات مسح تجري بقوات كبيرة في محيط السجن، وإن قوات الأمن تعمل على تعقبهم والتعامل معهم، فيما دفع الجيش الإسرائيلي بمروحيات للمساعدة في العثور على الفارين“.

وبحسب ما ذكر موقع ”واللا“ الإسرائيلي فإن تقديرات أولية تشير إلى أن الأسرى الذين تمكنوا من الفرار تمت مساعدتهم من قبل أشخاص من الخارج، وأنهم كانوا يعملون على مدار سنوات للفرار، لافتة إلى أنهم ربما نجحوا في الوصول إلى مدينة جنين في الضفة الغربية.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو لعمليات إطلاق نار في مخيم جنين في الضفة الغربية، ابتهاجا بنجاح الأسرى الفلسطينيين بالفرار من السجون الإسرائيلية.

בג'נין כבר החלו החגיגות. בדקות האחרונות החלו יריות שמחה לכבוד בריחתם של ששת המחבלים מכלא גלבוע, בהם זכריה זביידי pic.twitter.com/mDlZh3xIW4 — שחר גליק (@glick_sh) September 6, 2021

وطلب الجيش الإسرائيلي من المستوطنين المساعدة في عمليات البحث داخل المستوطنات، المحيطة بسجن جلبوع.

وأفادت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، بأن الجيش الإسرائيلي ”أقام حواجز طرق في الضفة الغربية في محاولة لمنع السجناء من الهروب إلى الأردن، وتم نشر ضباط الشرطة وعناصر الشاباك والجنود للمشاركة في البحث“.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء نتفالي بينيت، تحدث مع وزير الأمن العام عمر بارليف في أعقاب الحادثة.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن إدارة مصلحة السجون ستعمل على نقل نحو 400 أسير من سجن جلبوع إلى سجون أخرى في الساعات المقبلة، وسط مخاوف من وجود أنفاق أخرى يمكن أن تستخدم في هروب مزيد من الأسرى الفلسطينيين.

في المقابل، وصفت حركة حماس، فرار الأسرى الستة، بأنه ”عمل بطولي“.

وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح نقله إعلام فلسطيني، إن ما حدث ”عمل بطولي شجاع وانتصار لإرادة وعزيمة أسرانا الأبطال، وتحد حقيقي للمنظومة الأمنية التي تتباهى إسرائيل بأنها الأفضل في العالم“.