الحكومة الإسرائيلية تطلب من المحكمة العليا إرجاء هدم قرية الخان الأحمر

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

طلبت وزارة العدل الإسرائيلية الأحد مزيدا من الوقت للرد على التماس بشأن تنفيذ قرار أثار قلقا دوليا يتعلق بإخلاء قرية في الضفة الغربية وهدمها.

وتتواجه الحكومة الاسرائيلية في المحكمة العليا مع منظمة إسرائيلية يمينية غير حكومية بشأن قرار هدم قرية الخان الأحمر التي تقع شرق القدس على طريق يؤدي الى البحر الميت.

وكان مقررا إخلاء القرية وهدمها قبل ثلاث سنوات بعد الحكم بأنها بنيت بشكل غير قانوني، لكن محاولات الاتفاق على موقع بديل لإعادة التوطين أفشل العملية.

وأثارت قضية الخان الأحمر قلقا دوليا، ودعت دول أوروبية إسرائيل إلى عدم المضي في مخطط هدمها الذي جمّده مكتب رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو في تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وانتقد أعضاء ائتلاف نتنياهو اليميني قرار وقف الهدم، بمن فيهم رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت الذي كان يتولى يتولى وزارة التعليم وتعهد حينها بأنه ”سيضمن حدوث ذلك“.

وتقدمت منظمة ريغافيم اليمينية غير الحكومية التي تدعم المستوطنات اليهودية، بالتماس عام 2019 أمام المحكمة العليا تطالب فيه الدولة الإسرائيلية بالتمسك بالتزامها السابق بهدم قرية الخان الأحمر.

وطلبت الدولة مرارا مزيدا من الوقت لتقديم ردها، إلى أن الزمتها المحكمة بتقديم رد بحلول 5 أيلول/سبتمبر.

لكن الدولة طلبت الأحد ستة أشهر أخرى، مستندة الى وثيقة سرية قدمتها وزارة الخارجية الى المحكمة خلال جلسة مغلقة.

وقالت وزارة العدل إن ”القيادة السياسية قررت أن هناك حاجة لمزيد من الوقت قبل تنفيذ أوامر الهدم“.

وطلبت الدولة الإذن بإبلاغ المحكمة ”بالتقدم المحرز في الموضوع وموقف القيادة السياسية بحلول 6 آذار/مارس 2022“.

وأبلغت دول أجنبية إسرائيل بأن هدم القرية التي يقطنها نحو 200 شخص سيشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف ويعقّد إمكانية حل الدولتين.

واتهم مئير دويتش، رئيس ريغافيم، الحكومة بـ“تطبيق نظامها لإنفاذ القانون وفق أهواء الحكومات الأجنبية“.

وقال في بيان ”حان الوقت لكي تمارس دولة إسرائيل حقوقها في هذه المنطقة“.