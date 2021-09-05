السودان يحقق في أسلحة وصلت جوا من إثيوبيا

ذكرت وكالة السودان للأنباء الرسمية الأحد أن السلطات السودانية ضبطت شحنة أسلحة في 72 صندوقا وصلت جوا من إثيوبيا وأن هناك ”شكوكا تدور حول نوايا استخدامها في جرائم ضد الدولة“.

وقالت الوكالة، إن سلطات جمارك مطار الخرطوم احتجزت ”شحنة أسلحة“ وصلت ليلة (السبت) من أديس أبابا، عبر الخطوط الجوية الإثيوبية، يجري التحري حولها لمعرفة التفاصيل.

وقالت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، إنها أبلغت السلطات المعنية، بمعلومات تفيد أن شحنة أسلحة قادمة من أديس أبابا عبر الخطوط الإثيوبية في طريقها للبلاد، وبموعد هبوطها في مطار الخرطوم مساء السبت، وعلى الفور تم حجزها من قبل سلطات الجمارك“، وإن التحري يجري بواسطة نيابة التفكيك.

وذكرت اللجنة إن الأسلحة وصلت إثيوبيا قادمة من العاصمة الروسية موسكو في مايو 2019، احتجزتها السلطات الإثيوبية هناك طوال العامين الماضيين، ودون سابق إنذار سمحت أديس أبابا بشحنها للخرطوم على طائرة ركاب مدنية.

وتتكون الشحنة من 72 صندوقا، تحوي أسلحة ومناظير رؤية ليلية، تدور الشكوك حول نوايا استخدامها في جرائم ضد الدولة، وإعاقة التحول الديموقراطي، والحيلولة دون الانتقال للدولة المدنية.

وأشارت مصادر في التحقيقات، إلى احتمال ارتباط وصول الأسلحة بحالة التفلت التي تشهدها البلاد، ولم تستبعد أن تكون تابعة لجهاز ”الأمن الشعبي“، كان ينوي استخدامها في مواجهة الثوار، لكن مصادر التحقيق لم تحدد الجهة المستفيدة وعلاقتها بالنظام السابق بعد.

ولم يرد دينا مفتي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية بعد على طلب للتعليق.

ويتصاعد التوتر بين السودان وإثيوبيا بسبب تداعيات الصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي وقيام أديس ابابا بتشييد سد عملاق على النيل الأزرق.