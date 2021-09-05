بعد "ضجة" واسعة.. العراق ينفي وجود مخطط لاستقبال لاجئين أفغان

نفت الحكومة العراقية، الأحد، وجود توجه رسمي، لاستقبال لاجئين أفغان، في محافظة الأنبار، كبرى مدن البلاد، وذلك بعد تقارير أثارت ضجة واسعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين، كريم النوري، إنه ”ليس هناك أي توجه عراقي رسمي، بشأن هذا المسار، ولم ترد إلى الوزارة أي معلومات أو بيانات تتحدث عن ذلك، خاصة أن وزارة الهجرة، هي المعنية في تلك الملفات“.

وأضاف، في تصريح تلفزيوني أن ”تلك التقارير أثيرت بالتزامن مع قمة دول الجوار، ويبدو أنها جاءت للتأثير على الرأي العام فيما حققته تلك القمة من نجاحات“.

وشدد النوري على أنه ”لا طلب رسميًا بشأن توطين لاجئين أفغان في العراق“.

ونجحت الولايات المتحدة بتأمين انسحاب قواتها العسكرية من الساحة الأفغانية قبل حلول الموعد النهائي للخروج، في 31 أغسطس/آب الماضي، إلا أنها تأخرت إلى حد الفشل في التعامل مع ملف الأفغان المتعاونين معها.

وتصاعدت حدة الدعوات الدولية، لتقديم المساعدة للاجئين.

وقال البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إنه يُصلّي كي تستقبل دول كثيرة اللاجئين الأفغان.

وأضاف: ”في لحظات الاضطراب هذه التي يبحث فيها الأفغان عن ملجأ، أُصلّي من أجل الفئات الأكثر ضعفًا“، بحسب ما نقلته وكالة ”رويترز“ للأنباء.

وفي العراق، نقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر مطلعة، تحدثت عن وجود مقترح عُرض على العراق، يفضي بتوطين لاجئين أفغان في الأراضي العراقية، مقابل امتيازات تحصل عليها بغداد.

وأشارت تلك المصادر إلى تضافر إقليمي- دولي حول فكرة توطين هؤلاء في العراق، في ظل وجود رغبة أمريكية، فيما قدمت إيران شرطًا، وهو إدراج توطين لاجئين من الشيعة الأفغان في الأنبار.

وبحسب المصادر، فإن من بين الأماكن التي تم طرحها كموقع لمخيمات اللاجئين الأفغان، محافظة الأنبار، وبالتحديد في محيط قاعدة عين الأسد الأمريكية.

ونقلت تلك التقارير عن قيادي ”شيعي“ أنه ”قد تسمح السلطات العراقية بدخول النساء والأطفال الأفغان مراعاة لظروفهم الإنسانية، وستحدد إقامتهم بالقرب من مخيمات النازحين شمال البلاد لقطع الطريق أمام المتصيدين بالماء العكر“.

وأثارت التقارير ضجة واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تباينت الرؤى حول ذلك، وسط تحذيرات من تداعيات مثل تلك الخطوة.