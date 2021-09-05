السودان.. ضبط أسلحة متطورة تتبع لأمن البشير في مطار الخرطوم

أعلنت لجنة تفكيك النظام السابق ومحاربة الفساد في السودان، اليوم الأحد، ضبط شحنة أسلحة متطورة بمطار الخرطوم الدولي داخل طائرة قادمة من أديس أبابا، وتبين من خلال التحقيقات أنها تتبع لأمن الرئيس المخلوع عمر البشير.

وقالت اللجنة، إن السلطات تمكنت من ضبط شحنة أسلحة بمطار الخرطوم الدولي، عبر طائرة قادمة من أديس أبابا يوم السبت.

وأفاد عضو اللجنة وجدي صالح، أن الشحنة المضبوطة تشمل 72 صندوقا تحتوي على بنادق آلية مزودة بمناظير ليلية.

وذكر صالح في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن جزءا من الشحنة تسرب من المطار إلى جهة غير معروفة.

وأفاد صالح أنه ووفقا للمعلومات فإن مصدر الشحنة هو روسيا، حيث وصلت لإثيوبيا منذ أيار /مايو 2019 إبان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني في نيسان أبريل العام 2019، مرجحا أن يكون الأمن الشعبي – جهاز أمن حزب البشير – هو المستفيد من هذه الشحنة.

ويتردد أن حزب الرئيس المخلوع عمر البشير، يملك جهاز أمن خاصا معروفا بـ ”الأمن الشعبي“ ينشط في عمليات اغتيال وتعذيب بعيدا عن جهاز المخابرات العامة، ويقوم الأمن الشعبي بمهام خاصة لصالح حزب البشير ”المؤتمر الوطني“ تحت أمانة تعرف في الحزب بـ ”أمانة المعلومات“ – غير معلنة – يرأسها قادة نظام البشير المقربون.

وأشار عضو اللجنة، إلى أن السلطات الأمنية تتحفظ الآن على الأسلحة المضبوطة، وشرعت في إجراء التحريات اللازمة على أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل عقب اكتمال التحقيقات.

ويتداول أن الأمن الشعبي خطط لفض اعتصام القيادة الذي أطاح بالبشير في نيسان/ أبريل العام 2019.

ويتهم سياسيون وناشطون الأمن الشعبي بالتورط في عملية فض الاعتصام، 3 حزيران/ يونيو 2019 التي راح ضحيتها نحو 100 شخص و 500 جريح على الأقل، حيث لا تزال السلطات تحقق في القضية عبر لجنة يرأسها القانوني نبيل أديب.

وفي نيسان/ أبريل من العام 2019، عزل الجيش السوداني البشير تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بحكمه الذي استمر ما بين (1898- 2019) .