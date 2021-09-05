لبنان يعلن الحداد الرسمي على وفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى‎‎

أعلن لبنان الحداد الوطني، يومي الأحد والإثنين؛ على وفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ عبدالأمير قبلان، الذي توفي الليلة الماضية عن عمر ناهز 85 عاما.

وجاء في مذكرة صادرة عن رئاسة حكومة تصريف الأعمال، ”يُعلن الحداد الوطني يومي الأحد والإثنين في الخامس والسادس من سبتمبر/ أيلول، وتُنكس الأعلام على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، كما تُعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الحدث الأليم“.

ودعت المذكرة إلى ”التوقف عن العمل في الإدارات والمؤسسات العامة كافة، يوم الثلاثاء المقبل، خلال تشييع الراحل الكبير“.

ونعى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى إلى المسلمين والعرب واللبنانيين عموما، والمراجع الدينية وأهل العلم والفضل خصوصا، رئيسه الشيخ قبلان.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، نعى الرئيس ميشال عون، الشيخ قبلان في بيان، قائلا: ”أمضى حياته مناديا ومناضلا في سبيل إرساء أسس عيش مشترك قائم على قيم الأصالة الوطنية والتسامح“.

وقالت حركة أمل الشيعية التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكان الراحل يترأس مجلس شرعيتها: ”خسر لبنان والعالم الإسلامي والعربي كبيرا من كباره وعلما من أعلامه، هو سماحة الإمام الشيخ عبدالأمير قبلان“.

وقام الشيخ قبلان ببناء العديد من المؤسسات التربوية والمساجد ومؤسسات الرعاية. كما أن له عشرات الأبحاث والمقالات والمحاضرات والمؤلفات التي شملت مختلف المواضيع الدينية والتربوية والسياسية والاجتماعية.