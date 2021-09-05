مقتل 13 من الشرطة العراقية بهجوم قرب كركوك

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قتِل 13 عنصرا من الشرطة الاتحادية العراقية وأصيب 3 آخرون بجروح في هجوم على حاجز أمني جنوب كركوك، ليلة الأحد، وفق ما أفاد به ضابط رفيع المستوى ومصدر طبي.

ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن المصدرين قولها ”الهجوم يقف خلفه مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الذي كان يسيطر على مساحات واسعة من البلاد قبل هزيمته في العام 2017“.

وأضافت الوكالة أن الهجوم ”بدأ قبيل منتصف الليل واستمر لبضع ساعات“.

ويُعد الهجوم الأخير من أكثر الهجمات دموية التي تعرّضت لها القوات الأمنية منذ بداية العام الحالي في مناطق جنوب كركوك، حيث توجد خلايا نائمة للتنظيم، تستهدف بشكل متكرر القوات الأمنية العراقية.