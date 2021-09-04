وزارة الأشغال في غزة تكشف عن موعد البدء بإعمار القطاع

أكد وكيل وزارة الأشغال العامة في قطاع غزة، ناجي سرحان، أنه سيتم الإعلان عن بدء إعمار القطاع خلال الأسابيع المقبلة، مشيراً إلى أن العقبة الوحيدة للبدء بإعادة الإعمار هي دخول مواد البناء لغزة.

وقال سرحان، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، إنه يجري العمل من أجل إنهاء أزمة إدخال مواد البناء لقطاع غزة، لافتاً إلى أن إسرائيل أدخلت بشكل جزئي مواد للبناء لبعض من المشاريع، وسيتم إدخال مواد البناء إلى جميع القطاعات قريباً.

وأضاف سرحان: ”نتواصل مع الأخوة المصريين لبحث آلية الإعمار والمشاريع التي سيتم البدء بها، ولكن حتى اللحظة لا تاريخ محددا للبدء في إعادة الإعمار بشكل رسمي“.

وتابع سرحان: ”نعتمد في إعادة الإعمار على التعهد المصري بتقديم 500 مليون دولار إلى جانب مبلغ مماثل من قطر، كما أن مسألة مواد البناء حلت بشكل تدريجي، وفور إدخال مواد البناء بحرية تامة سيساعد ذلك في الانطلاق بإعادة الإعمار“.

وفيما يتعلق بإزالة الركام الذي خلفه التصعيد الأخير بقطاع غزة، أشار المسؤول الفلسطيني إلى أنه تم الانتهاء من عملية إزالة الركام بشكل شبه كامل.

وأضاف: ”ما تبقى عبارة عن العمارات السكنية المتفرقة التي لا تمثل أي عائق لعملية الإعمار، وبالتالي نستطيع القول إننا أنهينا مرحلة إزالة الركام في القطاع“.

وأردف: ”نعمل مع المصريين والقطريين للإعلان عن بدء الإعمار خلال الأسابيع المقبلة“.

الجدير ذكره أن بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، قال إنه ”خلال الأيام القادمة ستبدأ المرحلة الثانية من إعمار غزة المتعلقة بالإنشاءات والتشييد والبناء“.

وأكد راضي، في تصريحات صحافية، أن ”المرحلة الأولى المتعلقة بإزالة ركام الحرب الأخيرة على غزة تمت، وهي ضمن المبادرة المصرية لدعم إعادة إعمار غزة بقيمة 500 مليون دولار“.

وشدد راضي على أن ”هذه المساعدات موجهة بالأساس للمواطن الفلسطيني لرفع المعاناة عنه، وتحسين مستوى معيشته، ولمصلحته بالأساس وليس لأي طرف آخر“.

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت، في 25 أغسطس/ آب الماضي، حزمة تسهيلات جديدة لقطاع غزة.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية: إنه ”في ختام تقييم للأوضاع الأمنية وبمصادقة المستوى السياسي، تقرر توسيع إدخال المعدات والبضائع لمشاريع مدنية دولية في قطاع غزة“.