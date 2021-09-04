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غياب العلم اللبناني عن اجتماع زينة عكر والمقداد يثير جدلا بمواقع التواصل
تاريخ النشر: 04 سبتمبر 2021 13:02 GMT
تاريخ التحديث: 04 سبتمبر 2021 13:30 GMT

غياب العلم اللبناني عن اجتماع زينة عكر والمقداد يثير جدلا بمواقع التواصل

سادت حالة من الغضب العارم في الأوساط اللبنانية، السياسية والشعبية، اليوم السبت، بعد زيارة وفد رسمي لبناني برئاسة زينة عكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع

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المصدر: إرم نيوز

سادت حالة من الغضب العارم في الأوساط اللبنانية، السياسية والشعبية، اليوم السبت، بعد زيارة وفد رسمي لبناني برئاسة زينة عكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال، إلى سوريا.

وظهرت الوزيرة اللبنانية زينة العكر، خلال اجتماعها بالمسؤولين السوريين، وعلى رأسهم وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، وخلفها علم سوريا بدلا من علم بلادها لبنان.

وانتشرت الصور الموثقة للاجتماع كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما أشعل حملة انتقادات واسعة ضد الوزيرة والوفد اللبناني، رغم أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان بروتوكول مثل هذه الاجتماعات يتضمن وضع علميْ البلدين.

ووجه مسؤولون وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللوم للوزيرة زينة العكر؛ بسبب عدم اعتراضها وقبولها بهذا الموقف، الذي وصفه المعترضون بأنه ”إهانة لبلادهم“.

النائب اللبناني السابق إلياس حنكش علق قائلا في تغريدة بتويتر: ”لبنان مش محافظة لسوريا… لبنان آلاف السنين من الحضارة لبنان ال٦٠٠٠ شهيد لبنان لا يُختصر بوفد انبطاحي، مذلول وبلا كرامة وطنية #لبنان منارة هذا الشرق وسيعود أفضل من ما كان…بس نخلص منكم! (لدينا هموم أهم بكثير، لكن عدم وجود العلم اللبناني ذل بأبهى حلله)“.

مغرد آخر باسم ”راي“ علق بسخرية قائلا: ”وفد لبناني رسمي! طيب كسروا عينا وحطوا العلم اللبناني“.

مغردة باسم ”روري“ علقت مستنكرة: ”وين العلم اللبناني هيدا أصول بالعلاقات الدبلوماسية! المغزى: عدم الاعتراف بلبنان كدولة !“.

المغرد جوزيف خوري وجه سؤالا افتراضيا للوزيرة زينة عكر قائلا: ”شو حسيتي وقت ما شفتي العلم اللبناني كونك وزيرة الدفاع والخارجية ونائبة رئيس الحكومة واضرب واطرح، أو ما حسّيتي بشي؟ منعرف إنكم حكومة حزب الله، ما كنا عارفين إنكم حكومة بشار كمان“.

المغردة كلارا فاخوري انتقدت الموقف قائلة: ”العلم السوري بدل العلم اللبناني إلى جانب وزيرة الدفاع اللبنانية. خلّيكي بالأحضان“.

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