غياب العلم اللبناني عن اجتماع زينة عكر والمقداد يثير جدلا بمواقع التواصل

سادت حالة من الغضب العارم في الأوساط اللبنانية، السياسية والشعبية، اليوم السبت، بعد زيارة وفد رسمي لبناني برئاسة زينة عكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال، إلى سوريا.

وظهرت الوزيرة اللبنانية زينة العكر، خلال اجتماعها بالمسؤولين السوريين، وعلى رأسهم وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، وخلفها علم سوريا بدلا من علم بلادها لبنان.

وانتشرت الصور الموثقة للاجتماع كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما أشعل حملة انتقادات واسعة ضد الوزيرة والوفد اللبناني، رغم أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان بروتوكول مثل هذه الاجتماعات يتضمن وضع علميْ البلدين.

ووجه مسؤولون وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللوم للوزيرة زينة العكر؛ بسبب عدم اعتراضها وقبولها بهذا الموقف، الذي وصفه المعترضون بأنه ”إهانة لبلادهم“.

النائب اللبناني السابق إلياس حنكش علق قائلا في تغريدة بتويتر: ”لبنان مش محافظة لسوريا… لبنان آلاف السنين من الحضارة لبنان ال٦٠٠٠ شهيد لبنان لا يُختصر بوفد انبطاحي، مذلول وبلا كرامة وطنية #لبنان منارة هذا الشرق وسيعود أفضل من ما كان…بس نخلص منكم! (لدينا هموم أهم بكثير، لكن عدم وجود العلم اللبناني ذل بأبهى حلله)“.

لبنان مش محافظة لسوريا…

لبنان آلاف السنين من الحضارة

لبنان ال٦٠٠٠ شهيد

لبنان لا يُختصر بوفد إنبطاحي، مذلول وبلا كرامة وطنية#لبنان منارة هذا الشرق وسيعود أفضل من ما كان…بس نخلص منكم!

(لدينا هموم أهم بكثير، لكن عدم وجود العلم اللبناني ذل بأبهى حلله) pic.twitter.com/og72MoCJGQ — Elias Hankach (@EliasHankach) September 4, 2021

مغرد آخر باسم ”راي“ علق بسخرية قائلا: ”وفد لبناني رسمي! طيب كسروا عينا وحطوا العلم اللبناني“.

وفد لبناني رسمي! طيب كسروا عينا وحطوا العلم اللبناني 😏 #شكراً_سوريا pic.twitter.com/3QGYHH8yt4 — Ray ®️ (@El7edded) September 4, 2021

مغردة باسم ”روري“ علقت مستنكرة: ”وين العلم اللبناني هيدا أصول بالعلاقات الدبلوماسية! المغزى: عدم الاعتراف بلبنان كدولة !“.

وين العلم اللبناني هيدا اصول بالعلاقات الدبلوماسية! المغزى : عدم الاعتراف بلبنان كدولة ! https://t.co/fTV7rhhnKp — RoRy⚖️ (@Bent_L_Achrafie) September 4, 2021

المغرد جوزيف خوري وجه سؤالا افتراضيا للوزيرة زينة عكر قائلا: ”شو حسيتي وقت ما شفتي العلم اللبناني كونك وزيرة الدفاع والخارجية ونائبة رئيس الحكومة واضرب واطرح، أو ما حسّيتي بشي؟ منعرف إنكم حكومة حزب الله، ما كنا عارفين إنكم حكومة بشار كمان“.

شو حسيتي وقت ما شفتي العلم اللبناني كونك وزيرة الدفاع والخارجية ونائبة رئيس الحكومة واضرب واطرح،

او ما حسّيتي بشي؟

منعرف انكم حكومة حزبالله، ما كنا عارفين انكم حكومة بشار كمان @zeinaakar pic.twitter.com/6RXAevmGax — Joseph Khoury (@JosephKhoury) September 4, 2021

المغردة كلارا فاخوري انتقدت الموقف قائلة: ”العلم السوري بدل العلم اللبناني إلى جانب وزيرة الدفاع اللبنانية. خلّيكي بالأحضان“.