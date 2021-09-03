وفاة 3 فلسطينيين بانهيار نفق على الحدود مع مصر

لقي ثلاثة فلسطينيين حتفهم؛ جراء انهيار نفق أرضي على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية في غزة، اليوم الجمعة.

وقال الناطق باسم الوزارة إياد البزم، في بيان، إن ”فرق الإنقاذ والإسعاف انتشلت، عصر الجمعة، جثامين ثلاثة مواطنين من باطن الأرض، في المنطقة الحدودية جنوب محافظة رفح، بعدما فقدوا، مساء أمس الخميس“.

وأضاف بيان الوزارة أنه ”تم نقل الجثامين للمستشفى، وتستكمل الأجهزة المختصة إجراءاتها في متابعة الحادث“.

وبدأت طواقم من الدفاع المدني الفلسطيني، أمس الخميس، البحث عن عدد من الفلسطينيين، فقدت آثارهم داخل نفق تجاري، شرق مدينة رفح في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر.

ولم تشر أي مصادر فلسطينية لأسباب الحادث.

وكانت المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر تضم مئات الأنفاق بين الجانبين، يستخدمها أهالي قطاع غزة لتهريب البضائع والأفراد أحيانًا، قبل أن يبدأ الجيش المصري، قبل 7 أعوام، حملة واسعة لمكافحتها، ما أدى لانخفاض كبير في أعدادها.

وتسمح مصر منذ أعوام بدخول البضائع من أراضيها إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، للتزود بمواد أساسية.

وتفرض إسرائيل منذ 2007، وهو العام الذي استولت فيه حركة حماس على السلطة في غزة، حصارًا شديدًا على القطاع، حيث يعيش أكثر من مليون و900 ألف نسمة.

وأعلنت إسرائيل، يوم الأربعاء الماضي، تخفيف بعض القيود الإضافية المفروضة على قطاع غزة، ويشمل ذلك توسيع منطقة الصيد في بحر غزة، وإعادة فتح معبر كرم أبو سالم، وزيادة حصة القطاع المحاصر من المياه، وعدد تصاريح التجار.

وتحدثت وحدة وزارة الدفاع الإسرائيلية الخاصة بتنسيق الأعمال في الأراضي الفلسطينية (كوغات)، في بيان لها، عن ”مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي على توسيع مساحة الصيد في غزة إلى 15 ميلًا بحريًا“.

ومن بين التسهيلات الإسرائيلية الأخرى، التي وردت في البيان، ”إعادة فتح معبر كرم أبو سالم بشكل كامل لإدخال المعدات والبضائع“.

ويأتي الإعلان الإسرائيلي بعد أسبوع من موافقة إسرائيل على السماح بإدخال معدات وبضائع للمشاريع المدنية الدولية ومشاريع القطاع الخاص إلى غزة، واستيراد المركبات الجديدة، والسماح بتجارة الذهب بين القطاع والضفة الغربية.