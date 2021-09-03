دمشق تعتبر القصف الإسرائيلي عونا لـ"التنظيمات الإرهابية" وتتعهد بمواصلة محاربتها

اعتبرت دمشق، اليوم الجمعة، أن الضربات الإسرائيلية تمثل دعما لـ“الإرهابيين“، في إشارة إلى فصائل المعارضة السورية المسلحة، مشددة على أن ذلك لن يثنيها عن مكافحة ما وصفتها بـ“التنظيمات الإرهابية“.

وكانت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) قالت، في وقت سابق اليوم الجمعة، إن إسرائيل ”نفذت ضربات جوية على أهداف قرب دمشق في ساعة مبكرة اليوم الجمعة وإن الدفاعات الجوية السورية تصدت لها دون أن تتسبب الهجمات في خسائر بشرية، وذلك في ثاني هجوم من نوعه في غضون أسبوعين.

وقالت وزارة الخارجية السورية، تعليقا على الضربات الجديدة، إن ”الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة لن تثني الحكومة السورية عن القيام بواجبها الدستوري في مواصلة مكافحة التنظيمات الإرهابية“.

وأضافت الخارجية السورية في رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: ”إن العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية جاء ليكمل سلسلة انتهاكات وجرائم إسرائيل بحق سوريا وشعبها واستمرارا لتقديم كل أشكال الدعم لشراذم إرهابييها وأدواتها وعرقلة الحل السياسي للأزمة في سوريا“، حسب تعابير الرسالة.

وجددت دمشق مطالبتها مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤوليتهما في إطار ميثاق المنظمة الدولية وإدانة هذه الاعتداءات، التي وصفتها بـ“السافرة“، واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرارها.

وكانت وسائل إعلام رسمية سورية نقلت عن مصدر عسكري سوري قوله إن الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية وإن الهجوم الذي وقع فجر اليوم لم يسفر سوى عن أضرار مادية.

وقال الجيش الإسرائيلي، من جانبه، إن صاروخ أرض/جو انطلق من سوريا باتجاه المجال الجوي الإسرائيلي وانفجر فوق البحر المتوسط، مضيفا أن السكان في وسط إسرائيل عثروا على عدة شظايا للصاروخ على الأرض.

وتحدث الكثير من السكان بوسط إسرائيل عن سماع دوي انفجار قوي في الوقت الذي أعلنت فيه سوريا عن الضربة، بحسب ما جاء في وكالة رويترز.

وذكر مصدر أمني لبناني أنه أمكن أيضا سماع دوي انفجارات بلبنان، فيما عرض التلفزيون السوري لقطات لتصدي الدفاعات الجوية لأهداف في سماء دمشق.

ونُقل عن مصدر عسكري سوري في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي السوري قوله: ”نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات“.

وسبق أن أعلنت سوريا عن وقوع ضربة جوية إسرائيلية في 19 آب/أغسطس، وقالت إن الهجوم استهدف مناطق قرب دمشق وحمص.

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا حيث رسخّت قوات مدعومة من إيران من بينها جماعة حزب الله اللبنانية وجودا منذ انتشارها في البلاد بعد اندلاع الاحتجاجات في سوريا العام 2011 للقتال الى جانب قوات الحكومة السورية ضد فصائل المعارضة المسلحة.

وبحسب التقرير السنوي للجيش الإسرائيلي للعام الماضي، فإنه نفذ 50 غارة جوية على أهداف في سوريا خلال العام 2020.