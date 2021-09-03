إسرائيل تعلن انفجار صاروخ أطلق من الأراضي السورية فوق البحر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إطلاق صاروخ من نوع ”أرض – جو“، من الأراضي السورية، حيث انفجر الصاروخ في الأجواء الإسرائيلية فوق البحر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة له عبر موقع ”تويتر“: ”انفجر الصاروخ السوري في الأجواء الإسرائيلية فوق البحر، ووفقًا للسياسة المتبعة لم يتم إطلاق أي إنذار“.

وتابع: ”عثر سكان وسط إسرائيل، اليوم على عدة شظايا صاروخية على الأرض، حيث سيتم جمع الشظايا من قبل شرطة إسرائيل“.

أطلق الليلة الماضية صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية حيث انفجر الصاروخ فوق البحر ولذلك وبناء على السياسة المتبعة لم يتم تفعيل الانذارات.

عثر صباح اليوم سكان وسط البلاد شظايا الصاروخ على الأرض وسيتم جمعها من قبل الشرطة. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 3, 2021

وكانت وسائل إعلام عبرية، ذكرت أنه عُثر في أماكن في مدينة تل أبيب، على شظايا كبيرة من صاروخ أرض – جو، مضاد للطائرات، تم إطلاقه من سوريا في موازاة الغارة الإسرائيلية في منطقة دمشق، الليلة الماضية.

ووفق صحيفة ”هآرتس“ العبرية، فإن شظايا من الصاروخ سقطت في ضاحية في جنوب تل أبيب، فيما قالت الإذاعة العامة الإسرائيلية ”كان“ إنه، ”عُثر على شظايا من الصاروخ في شمال تل أبيب، وفي كلتا الحالتين جمع خبراء متفجرات في الشرطة الإسرائيلية هذه الشظايا وقاموا بفحصها مع قوات الجيش الإسرائيلي“.

وفي وقت سابق، أكدت وسائل إعلام عبرية، أن السكان في منطقة تل أبيب، أفادوا بسماعهم أصوات انفجارات، بينما قدرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تقديرات الجيش الإسرائيلية أشارت إلى دخول صاروخ سوري إلى أجواء إسرائيل.

وفي سياق منفصل، أكدت وكالة ”سانا“ السورية أن الدفاعات الجوية لجيش النظام السوري تصدت، بعد منتصف الليلة الماضية، لقصف إسرائيلي بالصواريخ في محيط دمشق وأسقطت معظم الصواريخ.

كما نقلت الوكالة السورية الرسمية عن مصدر عسكري سوري قوله إنه ”حوالي الساعة الواحدة و26 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات ”.

ونقلت قناة ”كان“ العبرية، عن المرصد السوري، أن الغارات الإسرائيلية على سوريا استهدفت مركز البحوث العلمية في ريف دمشق، بالإضافة لمنطقة إدارية واقعة بين منطقتي التل والزبداني.