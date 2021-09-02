"سانا": الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية في سماء دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فجر الجمعة، بأن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي إسرائيلي في سماء العاصمة دمشق.

ونقلت الوكالة، عن مصدر عسكري لم تسمه، أنه ”حوالي الساعة 1:26 دقيقة من فجر اليوم (الجمعة) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق“.

وأكد المصدر أن ”وسائط الدفاع الجوية، تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها“.

وأضاف أن ”الخسائر اقتصرت على الماديات“.

ونشرت الوكالة عبر حسابها في ”يوتيوب“، مقاطع فيديو لتصدي الدفاعات الجوية للصواريخ في سماء دمشق.

وعادة ما تشن إسرائيل غارات في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

وفي 20 آب/ أغسطس الماضي، أدت ضربات إسرائيلية على سوريا إلى تدمير مستودع أسلحة تابع لحزب الله، بحسب ما ذكر حينها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن في تصريحات تلفزيونية، إن ”3 صواريخ على الأقل استهدفت مواقع ومستودع أسلحة تابع لحزب الله اللبناني في منطقة قارة في القلمون بريف دمشق قرب الحدود الإدارية مع محافظة حمص“.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكن الجيش الإسرائيلي ذكر في تقريره السنوي أنه قصف خلال العام 2020 حوالي 50 هدفا في سوريا، من دون أن يقدم تفاصيل عنها.

وتكرر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.