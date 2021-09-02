تحليل: العراق ينجح في الحصول على تمويلات دولية سخية ويفشل بتقديم "تطمينات" الإنفاق

رأى مسؤولون وخبراء عراقيون ضرورة متابعة مخرجات الحراك الدبلوماسي، ونتائج المؤتمرات والاتفاقات المبرمة بين العراق والدول الأخرى.

ووجدت بغداد صعوبة في ترجمة اتفاقات مع الدول الأخرى، والحصول على التعهدات المالية التي أعلن عنها خلال مناسبات عدة سابقة، وذلك لحاجة تلك الدول إلى المزيد من التطمينات بشأن طبيعة إنفاق تلك الأموال، وموثوقية تمويل المشاريع التي تتكفل بها.

وأعلن في مؤتمر الكويت، الذي عُقد العام 2018، عن حصول العراق على مبلغ 30 مليار دولار، للمساهمة في إعمار محافظة نينوى، التي تعرضت إلى دمار شامل، بسبب الحرب على تنظيم داعش، غير أن الاستفادة من تلك الأموال وتحقيق الهدف منها لا يزال معلقاً، لجملة أسباب.

الدول تحتاج تطمينات

مسؤول في وزارة التخطيط العراقية قال إن ”التعهدات المالية التي حصل عليها العراق خلال مؤتمر الكويت، على سبيل المثال، بحاجة إلى متابعة مستمرة، وتواصل دائم مع الدول التي قدمتها، وهذا من حق تلك الدول، التي لا تريد لأموالها أن تذهب سدى، لكن المأزق في العراق هو أن هذا الأمر يتعلق بوزارة الخارجية، بشكل عام، وإن كانت هناك لجنة خاصة في هذا الأمر، لكنها غير مفعلة“.

وأضاف المسؤول العراقي، الذي رفض الإفصاح عن اسمه لـ“إرم نيوز“، أن ”العراق حصل بعد مجيء حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على مبالغ كثيرة، مثل خمسة مليارات دولار من تركيا، على أشكال مختلفة، وكذلك استثمارات بثلاثة مليارات دولار من قبل السعودية، فضلاً عن اتفاقات مع الدول المجاورة، مثل الأردن، وإيران، لإنشاء مناطق صناعية وغير ذلك“.

ولفت إلى أن ”هناك حاجة ماسّة لتأسيس دائرة أو تشكيل لجنة بشكل مستعجل؛ لملاحقة عشرات مليارات الدولارات تعهدت بها دول ومنظمات ومؤسسات“.

ورأى مراقبون للشأن العراقي أن الدبلوماسية والعلاقات الشخصية التي يتوفر عليها رئيس الحكومة الحالية، مصطفى الكاظمي، انعكست على الواقع الاقتصادي، بحصول العراق على جملة مكاسب، من خلال اللقاءات والحوارات والزيارات المتكررة لدول الجوار والخليج العربي، وغيرها.

ونهاية العام الماضي، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن تركيا مستعدة لصرف منحة قدرها 5 مليارات دولار، كانت قدمتها للعراق في مؤتمر الكويت لإعادة الإعمار.

وبرز هذا الملف مجدداً بعد تنظيم الحكومة العراقية مؤتمر دول الجوار للتعاون والشراكة، مؤخراً في العاصمة بغداد، حيث فتح قنوات اتصال مع دول عدة بشأن جملة ملفات، مثل الطاقة النظيفة، والربط الكهربائي، وغيرها.

وبحسب مصادر عراقية، فإن ”التوجه العراقي الجديد يهدف إلى تعزيز موقع العراق على قائمة الدول التي تعتمد مصادر الطاقة المتجددة، كالرياح والطاقة الشمسية، وقد استبقت الحكومة العراقية قمة بغداد بإعلان تغيير اسم وزارة الكهرباء لتصبح (وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة)، كما قطعت دول عديدة من المشاركين في مؤتمر بغداد شوطاً متقدماً في هذا المجال، على رأسها مصر“.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول حكومي قوله إن ”الرؤية العراقية تتعلق باستثمار الموقع الجغرافي للعراق، بما يحقق مصالح وطنية استراتيجية، ويجمع فرقاء المنطقة على مائدة المكاسب عوضاً عن ميدان التطاحن“.

تدارك متأخر

ويبدو أن الحكومة العراقية أدركت الثغرة الحاصلة في هذا الملف، حيث أكد البيان الختامي لقمة دول الجوار، أن المجتمعين ”قرروا تشكيل لجنة متابعة من وزارات الخارجية للبلدان المشاركة للإعداد إلى اجتماعات دورية للمؤتمر، ولمناقشة المشروعات الاستراتيجية الاقتصادية والاستثمارية التي عرضها العراق“.

ومثل ”مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة“، الذي عُقد نهاية الشهر الماضي، خطوة مهمة على طريق الحوارات والاجتماعات الثنائية بين الدول المشاركة التي تشهد علاقاتها أزمات وتوترات على مدى سنوات، وهو ما عزز الحاجة داخل العراق إلى تحقيق استفادة قصوى من هذا الحراك الدبلوماسي.

الخبير في الشأن الاقتصادي سرمد الشمري رأى أن ”الحراك السياسي العراقي بحاجة إلى (تشطيب) أخير، لتحقيق ثمار هذا الحراك، فالكثير من الاتفاقات والتفاهمات التي عقدها العراق ذهبت أدراج النسيان“.

وأوضح الشمري، في تصريح لـ“إرم نيوز، ”أن العراق احتضن هذا العام عدداً من المؤتمرات مثل قمة بغداد، ومؤتمر التعاون والشراكة، وكلها تمخضت عن اتفاقات وتفاهمات أولية، لكن المأزق أيضاً أن الحكومة الحالية أوشكت على نهاية دورتها الحالية، ما يعني أن أغلب تلك التفاهمات معرضة للخطر، فمن غير المعلوم إن كانت الحكومة المقبلة ستتابع ما بدأت به حكومة الكاظمي“.

ولفت إلى ”ضرورة تأسيس لجنة مركزية تضم جميع الوزارات، لا تتأثر بتغيير الحكومات أو المسؤولين، تأخذ على عاتقها التعاون مع الدول الأخرى بشأن مخرجات أي حوار أو مؤتمر“.