مصدر: الوقود الإيراني سيُنقل بشاحنات إلى لبنان عبر سوريا

قال مصدران مطلعان، اليوم الخميس، إن أول شحنة وقود إيرانية جلبها حزب الله اللبناني ستصل إلى لبنان بشاحنات عبر سوريا؛ لتجنب التعقيدات المتعلقة بالعقوبات.

وكانت الجماعة المسلحة، التي أسسها الحرس الثوري الإيراني عام 1982، أعلنت في الشهر الماضي أن شحنة من النفط الإيراني في الطريق إلى لبنان للمساهمة في تخفيف العجز الحاد في الإمدادات.

وحذر خصوم جماعة حزب الله في لبنان من عواقب وخيمة جراء هذه الخطوة، وقالوا إنها تجازف بفرض عقوبات على بلد يعاني اقتصاده من الانهيار على مدى نحو عامين.

وأبلغ أحد المصدرين رويترز: ”اختيار استقبال السفينة عبر سوريا لا يتصل بأي مخاوف من استهدافها من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة، لكن لاعتبارات داخلية تتعلق بعدم الرغبة في توريط أي حلفاء“.

وقال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، يوم الأربعاء، إنه لم يتلقَ طلبا لاستيراد وقود إيراني.

وقال المصدران إن الشحنة ستصل إلى ميناء سوري ثم تنقل بشاحنات إلى لبنان، على أن تكون الأولوية لنقل المازوت إلى المستشفيات لتشغيل المولدات.

وقال تقرير في صحيفة الأخبار المحلية، اليوم الخميس، إن السفينة دخلت المياه الإقليمية السورية، لكن خدمة تانكر تراكرز، التي تراقب شحنات وخزانات النفط، نفت التقرير.

وقبل أيام، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إنه تم الاتفاق على البدء بتحميل سفينة ثالثة بالوقود الإيراني لتخفيف النقص الحاد الذي يعاني منه لبنان.

وأوضح في كلمة بثها التلفزيون: ”اتفقنا على البدء بتحميل سفينة ثالثة“.

وأضاف: ”الأيام القادمة ستكذب من يشككون بالسفن القادمة بالمحروقات، والحديث سيكون واضحا عندما تصل السفينة الأولى إلى لبنان“.

وأعلنت الحكومة اللبنانية، في 22 أغسطس/ آب الجاري، أنها رفعت سعر البنزين 95 أوكتان بنسبة 66%، في خفض جزئي لدعم الوقود لتخفيف حدة النقص الحاد الذي يصيب البلد بالشلل.

ورفضت كتلة حزب الله البرلمانية قرار مصرف لبنان المركزي رفع الدعم عن المحروقات، وقالت إنه يتعارض مع السياسات التي يطبقها البرلمان والحكومة.

كما دعا نواب الكتلة، في بيان، إلى توزيع بطاقات نقدية مدفوعة مسبقا على الفقراء، قبل اتخاذ أي خطوة أخرى لرفع الدعم عن أي سلع أساسية أو تقليصه.