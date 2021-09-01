سيناتور أمريكي: لا داعي لاعتماد لبنان على الوقود الإيراني

قال السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال اليوم الأربعاء، خلال زيارة إلى بيروت، ضمن وفد رسمي، إنه لا داعي لاعتماد لبنان على شحنات الوقود الإيراني.

وجاءت تصريحات السيناتور خلال مؤتمر صحفي عقد في بيروت، حضره عدد من المسؤولين اللبنانيين والأمريكيين.

وكان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، قد قال في وقت سابق، اليوم الأربعاء، إنه لم يتلق طلبا لاستيراد وقود إيراني، مؤكدا بذلك على ما يبدو أن جماعة حزب الله الشيعية تخطت الدولة في تحركها لاستيراد الوقود من إيران.

واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفدا من لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور كريستوفر مورفي وضم السيناتور ريتشارد بلو منثل، السيناتور كريستوفر فان هولاند وتوماس اوسوف، في حضور سفيرة الولايات الاميركية دوروثي شيا.

وأعرب بري عن أمله في ”إنجاز حكومة في القريب العاجل“، مشددا على ”الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها“، حسب بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام.

وفي الشأن الفلسطيني، شدد بري أمام الوفد الأمريكي على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وضرورة عدم إبقاء إسرائيل استثناء، وإلزامها بتنفيذ القرارات الدولية خاصة القرار الأممي 1701″.

وأكد رئيس المجلس لوفد الكونغرس ”ضرورة حصول لبنان على استثناءات تضمن حرية حركة الاستيراد والتصدير عبر حدوده البرية مع الشقيقة سوريا بما يساعده في حل الكثير من الأزمات الاجتماعية والحياتية الضاغطة على الشعب اللبناني“.