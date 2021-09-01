"التحالف الدولي": القوافل اللوجستية ليست أمريكية والتعرض لها استهداف للأمن العراقي

نفى التحالف الدولي في العراق، اليوم الأربعاء، وجود قوافل أو أرتال عسكرية أمريكية تابعة له تتولى نقل المعدات اللوجستية داخل الأراضي العراقية.

يأتي ذلك، بعد سلسلة هجمات تعرضت لها الأرتال العسكرية، فيما تُتهم الميليشيات الشيعية بالتورط في تلك الأعمال.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، واين مارتو، في تغريدة عبر ”تويتر“ إنه ”لا توجد قوافل لوجستية بين الولايات المتحدة والتحالف الدولي في العراق.. إنها معلومات مضللة ودعاية“.

وأضاف أن ”القوافل اللوجستية تنقل المعدات لقوى الأمن الداخلي، دعما لمهمتها في الحرب ضد داعش، من خلال برنامج القوات الخاصة بمكافحة الإرهاب“.

وبين مارتو، أن ”مهاجمة هذه القوافل تعني تعرض القوات العراقية للهجوم“.

وأمس الثلاثاء، أفاد مصدر أمني بأنه تم استهداف رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة في محافظة بابل وسط العراق، في ثاني هجوم من نوعه خلال ساعات.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن تلك المصادر، أن ”عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي يتبع للتحالف الدولي، في أثناء مروره ضمن حدود محافظة بابل“.

وأشار المصدر إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار جراء الهجوم.

وفي اليوم ذاته، انفجرت عبوة ناسفة برتل للتحالف الدولي في محافظة الديوانية؛ ما تسبب بأضرار في إحدى الشاحنات.

وتتكرر الهجمات التي تستهدف أرتال التحالف الدولي في العراق منذ أشهر.

وتتهم واشنطن التي تقود التحالف الدولي المناهض لداعش، فصائل عراقية مقربة من إيران بالوقوف وراءها.

وتتبنى فصائل شيعية مقربة من إيران غالبا تلك الهجمات، مثل: ”قاصم الجبارين“، و“أصحاب الكهف“ وغيرهما.

كما تتبنى تلك الفصائل، العمليات العسكرية ضد البعثات الدبلوماسية، ومطار بغداد، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووفق تقارير غربية، تتشكل هذه المجموعات من مقاتلين ينتمون لعدة فصائل موالية لإيران، من أبرزها: كتائب حزب الله العراقي، وحركة النجباء، وعصائب أهل الحق، وسرايا طليعة الخراساني، وكتائب سيد الشهداء، وكتائب الإمام علي.

وخلال الفترة الماضية، امتنعت الفصائل التقليدية عن إدانة الهجمات ضد البعثات الدبلوماسية، وعدم تبنيها، بل عمد قادتها إلى الترويج لها، وشرعنتها، من خلال اعتبار الوجود الأمريكي في البلاد، احتلالا، وهو ما ترفضه القوانين الدولية في هذا الشأن.