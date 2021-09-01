إسرائيل تنفي وجود نية لاجتماع بين بينيت وعباس في مصر

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، الأنباء التي أوردتها صحيفة ”الشرق الأوسط“ بشأن عقد قمة رباعية يشارك فيها إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقال مكتب بينيت في بيان صدر عنه اليوم: ”لم تكن هناك نية لعقد اجتماع بين رئيس الوزراء ورئيس السلطة الفلسطينية، ولا يتوقع عقد مثل هذا الاجتماع“، مضيفًا أن ”السيسي دعا بينيت للقاء في مصر، واللقاء سيتم قريبًا“، وفقًا لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.

وقالت الصحيفة، إن ”الفكرة تغيرت في النهاية إلى قمة ثلاثية بين عباس والسيسي والملك عبد الله، بدون حضور نفتالي بينيت، وأن ذلك من أجل تبني موقف عربي موحد قبل المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين“.

وقبل نحو أسبوعين، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، تلقيه دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لزيارة مصر، جاء ذلك خلال لقاء جمع بينت لأول مرة برئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل بمكتبه في القدس، حيث تحدثا حول القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات بين الاحتلال ومصر.

وذكر بيان مكتب بينت، أن ”اللقاء بحث ملف الوساطة المصرية بشأن الأوضاع الأمنية إزاء قطاع غزة، فيما أعلن في وقت لاحق أن الزيارة ستكون بعد عودة رئيس الوزراء من الولايات المتحدة، فيما لم يحدد موعد رسمي لها حتى اللحظة“.

الجدير ذكره، أن السفير الفلسطيني في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، قال إن ”عباس سيصل القاهرة في زيارة رسمية“، وذلك بالتزامن مع إعلان مسؤولين فلسطينيين عن انعقاد قمة مصرية أردنية فلسطينية، لبحث تطورات القضية الفلسطينية.

وأضاف اللوح على صفحة السفارة الفلسطينية بالقاهرة، عبر“فيبسوك“، أن ”مواقف مصر الكنانة قيادة وشعبًا، تقف بجانب الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة“، مشددًا على ”عمق العلاقات الوطيدة التي تجمع الرئيسين الفلسطيني والمصري“.

وفي وقت سابق، ذكر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أنه ”من المتوقع أن تعقد قمة ثلاثية فلسطينية مصرية أردنية قريبًا، لتنسيق المواقف قبيل توجه الرئيس عباس إلى الأمم المتحدة، وإن الفلسطينيين متمسكون بما طرحه الرئيس عباس، حول عقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة الرباعية الدولية، ودول أخرى، على أساس قرارات الشرعية الدولية“.