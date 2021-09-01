المرصد: مقتل سيدة وإصابة آخر في قصف للجيش السوري استهدف ريف درعا

لقيت سيدة سورية مصرعها جراء قصف مدفعي لقوات الجيش السوري، استهدف بلدة المزيرعة في ريف درعا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفق المرصد، فقد أصيب شاب في مدينة طفس غرب درعا، برصاص عشوائي مصدره حواجز قوات الجيش في تل السمن وحاجز التابلين، وسقطت قذائف مدفعية على أحياء درعا البلد، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري كشف عن لقاء جرى بين وفد من اللجان المركزية في حوران واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري برعاية روسية، في اليوم الأخير من المدة الزمنية لخريطة الطريق الروسية التي حددت نهايتها في الـ31 من أغسطس، إذ تم الاتفاق مع اللجنة الأمنية والوفد الروسي على تنفيذ المطالب بدءا من يوم غد الخميس.

وتتضمن بنود الاتفاق الجديد وقفا لإطلاق النار، وإجراء تسويات للمطلوبين وتسليم السلاح، وتهجير من لا يرغب بإجراء التسوية، ودخول الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد، ورفع العلم الروسي والسوري، ووضع 3 نقاط مشتركة بين الأمن العسكري واللواء الثامن التابع للفيلق الخامس.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فقد دخل اليوم وجهاء من مختلف مناطق درعا على خط المفاوضات مع “اللجنة المركزية” في درعا البلد بطلب روسي، لإقناع عدد من المسلحين بتسليم سلاحهم الكامل وترحيلهم إلى الشمال السوري.

وفي سياق التطورات الميدانية، ذكر المرصد السوري، أن مسلحين محليين هاجموا بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، كتيبة الدبابات بالأسلحة الرشاشة في بلدة الشيخ سعد غربي درعا، في المقابل قصفت قوات الجيش السوري بالمدفعية الثقيلة مناطق في بلدة الشيخ سعد بريف درعا الغربي.

وفي ريف درعا الأوسط، هاجم مسلحون _أيضا_ حاجزا للمخابرات الجوية في مدينة داعل بقذائف الـ”RPG” والأسلحة الرشاشة، دون ورود معلومات عن سقوط ضحايا، في حين تواصل قوات الجيش السوري قصفها بقذائف الهاون أحياء درعا البلد المحاصرة.