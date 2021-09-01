لتثبيت التهدئة.. إسرائيل تعلن عن تسهيلات اقتصادية جديدة لقطاع غزة

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن تقديم سلسلة تسهيلات جديدة لقطاع غزة، في حزمة هي الثالثة من نوعها خلال شهر، لتثبيت الهدوء بين القطاع وإسرائيل.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية إنه ”في ختام تقييم الأوضاع الأمنية وبمصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي، تقرر توسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى 15 ميلا بحريا“.

وشملت القرارات إعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري بين القطاع وإسرائيل، بشكل كامل، لإدخال المعدات والبضائع، وهي المرة الأولى التي يتم فيها فتح المعبر بشكل كامل منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة أيار/مايو الماضي.

وشملت القرارات الإسرائيلية زيادة حصة المياه لقطاع غزة بكمية 5 ملايين متر مكعب، وزيادة حصة التجار الغزيين للمرور عبر معبر إيرز بخمسة آلاف تاجر إضافي (المجموع الكلي 7000 تاجر).

وشدد منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية على أن هذه التسهيلات مرهونة باستمرار استقرار الوضع الأمني، وعدم التصعيد من قبل الفصائل الفلسطينية الموجودة في القطاع.

وجاءت التسهيلات الإسرائيلية على وقع تظاهرات متواصلة منذ أربعة أيام على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، حيث يتظاهر مئات الشبان ضمن ما يعرف باسم فعاليات ”الإرباك الليلي“ في مناطق متفرقة من الحدود الشرقية للقطاع.

وتهدف هذه التظاهرات للضغط على إسرائيل لتقديم تسهيلات اقتصادية لقطاع غزة، حيث تم الإعلان مؤخرا عن سماح إسرائيل بدخول الأموال القطرية للقطاع عبر السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة.

وتقول حركة حماس إنها لجأت للفعاليات الشعبية على حدود قطاع غزة، للضغط على إسرائيل لتخفيف وطأة الحصار المفروض منذ الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتشترط إسرائيل توقف كافة ما تسميها بـ“مظاهر العنف“ مثل إطلاق البالونات الحارقة وغيرها من قطاع غزة، من أجل السماح ببعض التسهيلات الممنوحة للفلسطينيين في القطاع.