لبنان.. نبيه بري يحث على تشكيل الحكومة هذا الأسبوع

حث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، كبار الساسة في البلاد على تشكيل حكومة هذا الأسبوع ”وليس أكثر“.

وفي كلمة نقلها التلفزيون، دعا بري إلى ”تنحية كل الخلافات“ لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة وتديره حكومة لتصريف الأعمال منذ استقالة الحكومة قبل أكثر من عام.

وقال رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي ”إن هناك عقبات كبيرة على الطريق“.

وميقاتي هو ثالث شخصية يتم تكليفها بتشكيل الحكومة.

وقال بري في تصريحاته اليوم ”إنه يجب ألا تعرقل الفصائل السياسية تشكيل حكومة عبر المطالبة بأقليات معرقلة في الحكومة الجديدة“.

ونفى الرئيس ميشال عون اتهامات بأنه يطالب بثلث الحقائب الوزارية لحلفائه مما سيسمح لهم بمنع القرارات الحكومية.

وبات 78% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة؛ بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي بدأت قبل أكثر من سنتين، وفاقمتها تداعيات وباء كوفيد-19 وأزمة سياسية معقدة.

ونبّهت منظمات عدة، بينها ”سايف ذي تشيلدرن“، إلى أن الفقر سيشكّل ”عائقا حادا“ أمام حصول الأطفال على التعليم، محذرة من ”كارثة تربوية“ ومن خطر انقطاع الأطفال من الفئات الأضعف نهائياً عن التعليم.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون اتهم، قبل نحو أسبوعين، أطرافا، لم يحددها، بالسعي لتعطيل تشكيل حكومة جديدة، ودفع البلاد نحو الفوضى.

وقالت الرئاسة، في بيان حينها نقلا عن عون، إن رئيس الجمهورية ”قدم ويقدم لدولة الرئيس ميقاتي كل التسهيلات اللازمة دون التوقف عند حقيبة أو اسم، طالما تنازل منذ البدء عن الثلث الضامن وغيره، إدراكا منه لعمل عدة قوى على منع تأليف الحكومة وتصميمها على أخذ البلد باتجاه الفوضى، تحقيقا لغاياتها السياسية“.

وذكر البيان أن ”عون يتعاون مع ميقاتي، لكن رئيس الوزراء المكلف يواجه مطالب متزايدة من آخرين بشأن مناصب في الحكومة الجديدة؛ بهدف دفع ميقاتي إلى الاعتذار، وهي نتيجة قال عون إنه لا يريدها“.

ونقلت وكالة رويترز، في وقت سابق، عن مصدر سياسي رفيع قوله ”إن الوضع يتطور إيجابيا. هناك بعض القضايا التي ينبغي معالجتها، خصوصا الأسماء“.

وأوضح المصدر أن الدافع وراء هذا التحرك، هو أن ”الوضع برمته يتدهور والنظام كله ينهار“.

ووصلت الأزمة المستمرة في لبنان منذ عامين إلى نقطة حرجة، مع نقص الوقود المستورد، مما أجبر المستشفيات والمخابز والخدمات الأساسية الأخرى على تقليص أو إغلاق أبوابها.