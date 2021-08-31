وقفة في رام الله لمطالبة إسرائيل بالإفراج عن أسيرة فلسطينية حامل

نظم عشرات الفلسطينيين، الثلاثاء، وقفة بمقر الصليب الأحمر الدولي في رام الله؛ للمطالبة بالإفراج عن أنهار الديك، الأسيرة الفلسطينية، في سجن إسرائيلي.

والأسيرة الديك، حامل في شهرها التاسع، ومحتجزة منذ نحو 5 أشهر بتهمة ”تنفيذ محاولة طعن ضد جنود إسرائيليين عند نقطة عسكرية بالضفة الغربية“.

ورفع المشاركون في الوقفة، صورا للمعتقلة أنهار الديك (26 عاما)، وهي أم لطفلة عمرها سنة ونصف وتنتظر مولودها الجديد في أي وقت بعد تجاوزها نصف الشهر التاسع من حملها.

وقالت عائشة الديك، والدة أنهار، لوكالة ”رويترز“، خلال مشاركتها في الوقفة، وقد بدت عليها معالم القلق والخوف على ابنتها المعتقلة: ”إذا لم يريدوا الإفراج عنها ليسمحوا لي أن أكون بجانبها عندما تلد، هل ما أطلبه هذا كثير ؟“.

وأضافت: ”تعاني ابنتي من اكتئاب الحمل، وهي توجهت إلى جبل الريسان (مجاور لقريتهم) واتهموها أنها كانت تريد أن تطعن واعتدوا عليها بالضرب المبرح واعتقلوها“.

وبذلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، محاولات عديدة للإفراج عن أنهار من خلال التقدم بطلبات للإفراج عنها.

بدوره، قال ثائر شريتح، الناطق باسم الهيئة، لوكالة ”رويترز“: ”قدمنا طلبا للمحكمة العسكرية في عوفر للإفراج عن أنهار بكفالة مالية ونحن بانتظار قرار المحكمة التي ستعقد جلسة لها يوم الأربعاء“.

وأضاف شريتح: ”سوف نستمر في محاولاتنا حتى يتم الإفراج عن أنهار كي تضع مولودها بين أهلها وذويها، وكي تلقى الرعاية الصحية اللازمة لها“.

ووصف ثائر حجة، زوج أنهار، حالة زوجته التي تمكن من زيارتها، الثلاثاء، بأن معنوياتها عالية رغم خوفها أن تضع مولودها في السجن، وخصوصا بعد أن أبلغتها إدارة السجن أنه تم تخصيص غرفة لها بعد الولادة لتكون فيها مع طفلها.

وقال لوكالة ”رويترز“ عبر الهاتف، إن ”هناك احتمالا أن تكون زوجتي بحاجة إلى عملية قيصرية لتضع المولود الذي اتفقنا أن نسميه علاء“.

ونقل حجة رسالة من زوجته جاء فيها: ”السلام عليكم، أشكر كل من وقف بجانبي ودعمني وأتمنى من الله أن يتوج هذا الدعم بالإفراج عني وطفلي علاء من سجون الاحتلال“.

وتضيف في رسالتها، أنه ”من المحتمل أن يقرر لي عملية قيصرية في الأيام المقبلة، وضعي الجسدي منهك جدا، أما وضعي النفسي فأنا أستمد طاقتي من دعمكم، أتابع كل جهودكم، أتمنى أن يستمر هذا الضغط حتى أنال الحرية وأن أضع طفلي بينكم أيها الأحرار“.

وتسلط قضية أنهار الضوء على أوضاع المعتقلات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية.

وقال نادي الأسير في بيان، إن ”الاحتلال يواصل اعتقال 11 أمّا في سجونه، من بين 40 أسيرة يقبعن غالبيتهن في سجن الدامون، ويحرمهن من أطفالهن، عدا عن ظروف الاحتجاز القاسية التي تواجهها الأسيرات بما في السجن من تفاصيل كثيفة تتمثل كلها في إجراءات تنكيلية ممنهجة“.

وأضاف أن ”إدارة سجون الاحتلال، تحرم أطفال وأبناء الأسيرات الأمهات من الزيارات المفتوحة، ومن تمكينهن من احتضان أطفالهن وأبنائهن، وتضاعف الحرمان منذ مطلع العام الماضي مع بداية انتشار الوباء (كورونا)، جرّاء عدم انتظام الزيارات“.

وقال نادي الأسير، إن ”8 أسيرات أنجبن في سجون الاحتلال تاريخيا، وتعرضن لظروف قاهرة وغير إنسانية“.

وأضاف أن فاطمة الزق من مواليد عام 1969م في الشجاعية، هي آخر من أنجبت، وهي في السجن عام 2008.