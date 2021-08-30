رئيس الأركان الإسرائيلي يهدد بعملية عسكرية جديدة في غزة

هدد رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، يوم الإثنين، بعملية عسكرية قاسية ضد قطاع غزة إذا ما استمرت المظاهرات على حدود القطاع، فيما يواصل فلسطينيون تظاهرات ليلية ضمن فعاليات ”الإرباك الليلي“ لليوم الثالث على التوالي.

وقال كوخافي إن ”الاضطرابات والإرهاب سيؤديان إلى رد قاسٍ أو عملية“، وفق موقع صحيفة ”يديعوت أحرونوت“.

وأضاف: ”مع انتهاء عملية حارس الأسوار، بدأ الجيش الإسرائيلي في التحضير لحملة أخرى، نواصل تحسين قدرتنا الهجومية في قطاع غزة وخططنا العملياتية“.

وتابع: ”إذا لم يستمر الهدوء في الجنوب، فسنقوم بلا تردد في إطلاق حملة أخرى“.

وتظاهر مئات الفلسطينيين على الحدود الشرقية لمدينة غزة، وشرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، ضمن فعاليات ”الإرباك الليلي“، حيث بادر الشبان بتفجير عبوات صوتية على طول الحدود.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 6 فلسطينيين أصيبوا، من بينهم 3 إصابات بالرصاص الحي إحداها خطيرة، و3 إصابات طفيفة بقنابل الغاز وشظايا، شرق غزة وخان يونس، مساء الإثنين“.

وتظاهر مئات الفلسطينيين على مدار اليومين الماضيين في مناطق متفرقة على حدود قطاع غزة، للضغط على إسرائيل لتخفيف وتيرة الحصار المفروض على القطاع.

وانتقد مسؤولون ومحللون إسرائيليون ما وصفوه بأنه فشل في استعادة الهدوء في قطاع غزة، حيث وضع الجيش الإسرائيلي هذا الهدف كعنوان عريض لحملته العسكرية التي شنها ضد قطاع غزة مايو/أيار الماضي، والتي أسفرت عن سقوط مئات الفلسطينيين بين قتيل وجريح، فضلاً عن إحداث دمار واسع في مبانٍ حكومية ومدنية في القطاع.

وكانت مجموعة شبابية، تطلق على نفسها اسم ”الغرفة المشتركة لوحدات البالونات الحارقة والمتفجرة والإرباك الليلي، ”قد أعلنت بدء فعاليات تصعيدية وبشكل تدريجي على حدود قطاع غزة.

ووفق بيان لهذه المجموعة الشبابية المدعومة فصائلياً، فإن ”التسهيلات التي أعلن عنها الاحتلال مؤخراً لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات شعب يعيش تحت وطأة الحصار منذ 14 عاما“، وفق تعبيرها.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت، السبت الماضي، استشهاد طفل متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال مواجهات عنيفة على حدود القطاع قبلها بأسبوع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن ”الطفل عمر حسن أبو النيل 12 عاما استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها السبت الماضي، شرق مدينة غزة“.