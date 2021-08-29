المرصد: مقتل اثنين إثر قصف للجيش السوري على درعا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن شخصين قُتلا جراء قصف نفذه الجيش السوري ضد مناطق في درعا، جنوب البلاد.

وأوضح المرصد أن القصف الصاروخي استهدف أحياء في منطقة درعا البلد، ضمن مدينة درعا، مركز المحافظة.

إلى ذلك، نقلت وكالة ”رويترز“ عن سكان بالمدينة قولهم إن الجيش السوري قصف آخر جيب لمسلحي المعارضة في درعا.

ووفقًا للوكالة أسفر القصف عن مقتل 6 أشخاص على الأقل في واحدة من أشد الهجمات دموية خلال الحصار المفروض على مهد الانتفاضة.

وأحجم الجيش عن التعليق على التقارير، لكنه قال في بيان إن صبره نفد تجاه ما أسماه ”الجماعات المسلحة والإرهابيين“ في هذه تلك المنطقة.

ومنعت فرقة النخبة في الجيش السوري، التي تدعمها فصائل إيرانية مسلحة، وصول إمدادات الغذاء والوقود إلى درعا البلد بغية الضغط على المسلحين للاستسلام بعد 3 أعوام من استعادة القوات الحكومية سيطرتها على معظم المنطقة قرب الحدود مع الأردن.