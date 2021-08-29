وزير خارجية طهران يعترف من دمشق بمقتل عسكريين إيرانيين في سوريا

اعترف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، بمقتل عسكريين إيرانيين في سوريا خلال الحرب التي اندلعت بين الجيش السوري والمعارضة، قائلا ”لقد امتزجت دماء الإيرانيين مع السوريين“.

ووصل عبد اللهيان إلى العاصمة دمشق قادما من بغداد وكان في استقباله وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وعدد من المسؤولين السوريين.

ونقلت وكالة أنباء ”جوان“ الحكومية الإيرانية، عن عبد اللهيان خلال اجتماعه مع المقداد قوله: ”نحن سعداء للغاية بخروج سوريا من الأزمة وهزيمة الأعداء، وكانت شجاعة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني هي التي لعبت إلى جانب القوات المسلحة السورية دورا رئيسا في هزيمة داعش“.

امیرعبداللهیان و هیات همراهش در فرودگاه دمشق مورد استقبال فیصل المقداد وزیر امور خارجه #سوریه قرار گرفت. pic.twitter.com/bTw54yT8uV — Hossein Aghaie (@Haghaie) August 29, 2021



وأضاف عبد اللهيان أن ”امتزاج الدماء المشتركة لإيران وسوريا التي سالت على الأرض بعنوان الدفاع عن المقدسات، هي ضمانة قوية لاستمرار العلاقات الإستراتيجية بين البلدين“.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني الجديد، أن ”العلاقات التجارية والاقتصادية بين طهران ودمشق دخلت مرحلة جديدة“، قائلا: ”أنا هنا اليوم للتأكيد على مواصلة تطوير العلاقات والتأكيد على أن سوريا في طليعة المقاومة وقد اجتازت مراحل الفخر بشكل جيد“.

وكان عبد اللهيان قد قال في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مطار دمشق الدولي إن ”علاقات إيران مع العراق وسوريا إستراتيجية، نحن وسوريا قمنا بعمل مشترك وحققنا انتصارات مشتركة في محاربة الإرهاب“.

وأضاف: ”أنا فخور بأن زيارتي الثنائية الأولى كانت إلى دمشق، وإن إيران وسوريا وبفضل الإرادة المتوفرة لدى قادة البلدين ستقومان باتخاذ خطوات كبيرة في محاربة الإرهاب الاقتصادي“.

وكان عبد اللهيان قد أعلن يوم السبت، عدم رضاه بسبب عدم دعوة الحكومة السورية للمشاركة في قمة دول جوار العراق التي اختتمت أعمالها السبت بمشاركة عربية وأجنبية.

وقدمت إيران مساعدات مالية وعسكرية إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد خلال الحرب ضد المعارضة التي كانت تطالب برحيله.

كما قامت قوات الحرس الثوري بإرسال مقاتلين من إيران والعراق وتجنيد مقاتلين أفغان وباكستانيين وحزب الله اللبناني وإرسالهم إلى سوريا بذريعة الدفاع عن المراقد الشيعية.

وفي حزيران/ يونيو من العام الماضي، كشف العضو السابق في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشة، أن ”طهران أنفقت في سوريا، ما بين 20 إلى 30 مليار دولار وعليها استعادة هذه الأموال، فهذه أموال الشعب الإيراني التي أنفقت هناك“.