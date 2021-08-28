إسرائيل تقصف مواقع لحماس رداً على حرائق بسبب بالونات حارقة

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر الأحد، مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، رداً على حرائق اندلعت في إسرائيل جراء إطلاق بالونات حارقة ومفخخة من القطاع في وقت سابق السبت.

واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بأكثر من أربعة صواريخ موقعاً لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس وسط قطاع غزة.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية، نقطة لجهاز الضبط الميداني التابع لحركة حماس شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، فيما لم تبلغ المصادر الطبية الفلسطينية عن سقوط إصابات جراء عمليات القصف شمال ووسط القطاع.

وجاء هذا القصف بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق بالونات حارقة ومفخخة من قطاع غزة، ما أدى لاندلاع حرائق في عدد من المناطق المحاذية لغزة.

والسبت، أعلنت السلطات الإسرائيلية اندلاع عدد من الحرائق في بلدة غلاف قطاع غزة، جراء إطلاق بالونات حارقة ومفخخة من القطاع، فيما شهدت الحدود الشرقية لمدينة غزة مظاهرات ليلية ضمان فعاليات ”الإرباك الليلي“.

وشارك عشرات الشبان الفلسطينيين في مظاهرات ليلية على حدود قطاع غزة، وفجروا عبوات صوتية على طول الحدود الشرقية لمدينة غزة، ضمن فعاليات ما يسمى ”الإرباك الليلي“، في وقت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 11 إصابة في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

وكانت مجموعة شبابية تطلق على نفسها اسم ”الغرفة المشتركة لوحدات البالونات الحارقة والمتفجرة والارباك الليلي“، أعلنت أنها ستبدأ تصعيداً تدريجياً على حدود قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق أن المعركة بين حركة حماس في قطاع غزة وإسرائيل ما زالت قائمة على تحديد قواعد اللعبة الجديدة.

وبحسب الإذاعة العبرية، فقد نقلت عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن ”حركة حماس تحاول فرض التنازلات على إسرائيل عن طريق ممارسة القوة والتصعيد المحدود مع الاحتفاظ على ألسنة النيران، فيما تحاول تل ابيب وضع معادلات جديدة بعد العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة“.

وتحدثت الإذاعة العبرية عن تطورات الأيام الأخيرة منذ إطلاق القذيفتين الصاروخيتين قبل نحو أسبوعين، ومواصلة إطلاق البالونات الحارقة والمسيرات الاحتجاجية وإصابة جندي بجراح حرجة على حدود غزة، وكذلك رد إسرائيل بقصف مواقع حماس في القطاع، أنها ”تعبر الى درجة كبيرة عن طابع الصراع الراهن بين إسرائيل وحماس بعد العملية العسكرية الأخيرة على القطاع“.