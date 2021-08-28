إصابة 11 فلسطينيًا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء السبت، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، ضمن فعاليات ما يسمى ”الإرباك الليلي“، حيث توافد المئات من الفلسطينيين للمشاركة في مظاهرة على حدود القطاع.

وقالت وزارة ‏الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن ”11مواطنًا أصيبوا من بينهم 3 إصابات متوسطة بالرصاص الحي، و8 إصابات طفيفة بالمطاط، وقنابل الغاز وشظايا مختلفة شرق غزة مساء السبت“.

وشارك عشرات الشبان الفلسطينيين في مظاهرات ليلية على حدود قطاع غزة، وفجروا عبوات صوتية على طول الحدود الشرقية لمدينة غزة، ضمن فعاليات ما يسمى ”الإرباك الليلي“.

وتهدف فعاليات ”الإرباك الليلي“ إلى الضغط على إسرائيل من أجل تخفيف وطأة الحصار المفروض على قطاع غزة، رغم التسهيلات التي أعلنت عنها إسرائيل مؤخرًا، والتي تعتبرها الفصائل الفلسطينية ”غير كافية“.

وكانت مجموعة شبابية تطلق على نفسها اسم ”الغرفة المشتركة لوحدات البالونات الحارقة والمتفجرة والإرباك الليلي“، أعلنت أنها ستبدأ تصعيداً تدريجياً على حدود قطاع غزة.

وقالت المجموعة الشبابية المدعومة فصائلياً، إن ”التسهيلات التي أعلن عنها الاحتلال مؤخراً لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات شعب يعيش تحت وطأة الحصار منذُ 14 عامًا“ على تعبيرها.

وأضافت المجموعة الشبابية، وفقًا لبيان صادر عنها، ”نريد من الوسطاء أن نرى كسر الحصار واقعاً على الأرض، ونعني في ذلك كسر الحصار كاملا عن قطاع غزة دون شرط أو قيد“.

وأشارت، المجموعة الشبابية في بيانها إلى أنها ستبدأ التصعيد التدريجي بدءاً من مساء السبت في فعاليات ”الإرباك الليلي“ شرق قطاع غزة، لافتة إلى أنه ستتم العودة للتصعيد التدريجي بإطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة.

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق من يوم السبت، عن رصد عدد من الحرائق في عدد من المناطق المحاذية لقطاع غزة، جراء إطلاق بالونات حارقة ومفخخة من القطاع.

وعادة ما يرد الجيش الإسرائيلي على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، باستهداف مواقع للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.

ويعاني أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، من حرمانهم من السفر إلى خارج القطاع، بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض منذ نحو 14 عامًا والذي فاقم من معاناة سكان القطاع في ظل نقص حاد في السلع والخدمات الأساسية.