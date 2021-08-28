وسط استعدادات لتظاهرة اجتجاجية.. اعتقال عدد من الناشطين في جنوب السودان‎

أفادت منظمة غير حكومية السبت، بأن سلطات جنوب السودان اعتقلت سبعة أشخاص بينهم رجل دين بارز، في وقت حذرت جماعات حقوقية من توسع حملة القمع ضد المعارضين في هذه الدولة شرق أفريقيا.

وتأتي الاعتقالات التي نفتها الشرطة قبيل تظاهرات مقررة على مستوى البلاد دعا اليها تنظيم ”الائتلاف الشعبي للعمل المدني“ الذي يطالب قادة البلاد بالتنحي.

وقال جيم ديفيد كولوك رئيس منتدى المجتمع المدني في جنوب السودان إن ”الأشخاص السبعة احتجزوا بسبب صلات مزعومة لهم مع الائتلاف الشعبي، وإن أربعة ناشطين اعتقلوا الجمعة في بلدة واو الشمالية الغربية بينما اعتقل اثنان آخران مع أحد الأساقفة في مدينة ياي الجنوبية الغربية الأربعاء“، مشيرا الى أن ”السلطات تتهم الناشطين والأسقف بامتلاك معلومات تنسب الى الائتلاف“، مشددا على أن ”حملة الاعتقالات هذه يجب ان تتوقف“.

لكن متحدثا باسم شرطة جنوب السودان نفى أن يكون قد تم توقيف أي شخص، وقال الجنرال دانيال جاستين ”لم نعتقل أحدا“، مضيفا أنه ”تم تكثيف انتشار الشرطة في أجزاء من العاصمة جوبا نهاية الأسبوع“

وحض جاستين المواطنين على عدم المشاركة في تظاهرات الإثنين التي وصفتها السلطات بأنها ”غير قانونية“، قائلا ”لقد ناشدنا الناس عدم الخروج، لذا التظاهرة لن تحدث“، محذرا من أن الشرطة ”ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتحدى قرار حظر التظاهر“.

وطلبت سفارة الولايات المتحدة في جوبا من مواطنيها تجنب الأماكن التي قد تشهد تجمعات و“توخي الحذر“.

وتأتي الأنباء عن عمليات الاحتجاز الأخيرة في أعقاب سلسلة من الاعتقالات في الأسابيع الأخيرة، فقد احتجز مسؤولون أمنيون الجمعة ثلاثة صحفيين لفترة وجيزة وأغلقوا محطتهم الإذاعية في ولاية جونقلي الشرقية.

كما تم القبض على اثنين من الناشطين البارزين في وقت سابق هذا الشهر لانضمامهما الى الائتلاف الشعبي، وهو تحالف واسع يضم نشطاء وأكاديميين ومحامين ومسؤولين حكوميين سابقين، وأصدر الائتلاف هذا الشهر بيانا قال فيه إن ”الكيل قد طفح“ بعد عشر سنوات من الاستقلال اتسمت بالصراع المسلح وانعدام الأمن والجوع وعدم الاستقرار السياسي.

وتشهد أحدث دولة في العالم حربا أهلية ومجاعة وأزمات سياسية واقتصادية مزمنة منذ نيلها استقلالها عن السودان في 2011.