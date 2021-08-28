اتهامات لحركة حماس بتعطيل الانتخابات النقابية في قطاع غزة

اتهم نقيب المحامين الفلسطينيين جواد عبيدات، اليوم السبت، حركة حماس بمنع إجراء انتخابات النقابة في قطاع غزة، أسوة بالانتخابات النقابية التي جرت في الضفة الغربية، داعيا الحركة للإسراع بالسماح بإجرائها.

وقال عبيدات، إن ”هناك منعا مقصودا من قبل حركة حماس لإجراء الانتخابات في المحافظات الجنوبية في فلسطين“.

وأضاف في تصريحات لإذاعة ”صوت فلسطين“، أن ”النقابات تقوم بإجراء انتخاباتها بالمحافظات الشمالية في مواعيدها المحددة وفقا للقوانين“.

وطالب نقيب المحامين الفلسطينيين ما أسماها بحكومة ”الأمر الواقع في غزة“، بالسماح بإجراء انتخابات نقابة المحامين التي تعقد خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأضاف أن ”انتخابات نقابة المهندسين في الضفة الغربية جرت في أجواء ديمقراطية نزيهة، والكل ثمّن هذا العرس الديمقراطي“.

وأنهت نقابة المهندسين الفلسطينيين، إجراء الانتخابات في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن فوز حركة فتح بـ11 مقعدا من أصل 15، فيما فاز تحالف يضم حركة حماس واليسار الفلسطيني بمنصب نقيب المهندسين.

وكانت المهندسة نادية حبش فازت بمنصب نقيب المهندسين الفلسطينيين في انتخابات مجلس النقابة للدورة 2021 – 2024، التي جرت الخميس الماضي.

وتنافست في هذه الانتخابات قوائم عدة، أبرزها قائمتا ”المهندس الفلسطيني“ و“العزم المهنية“.

من جانبه، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح ورئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين محمد اللحام، إن ”العملية الديمقراطية في غزة ومنذ الانقلاب، تشهد حالة من الاستعصاء بقرار واضح من حماس“.

وأشار إلى ما قامت به عناصرها من اقتحام لمقرات النقابات، ومنع بعضها من العمل ومصادرة محتوياتها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وطالب اللحام حركة حماس بفتح المجال أمام الحريات، وإجراء الانتخابات كما في الضفة على المستويات كافة، بما في ذلك النقابات، ومجالس الطلبة.

من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد عمال نقابات فلسطين شاهر سعد، إن العملية الديمقراطية مستمرة لجميع النقابات في الضفة الغربية في مواعيدها المحددة من دون أي عائق، رغم أنها مقطوعة تماما في قطاع غزة بشكل مقصود وعلني، في مخالفة واضحة لكل القوانين.

وأضاف أن ”منظمة العمل الدولية والنقابات والاتحادات الدولية كافة، تعلم بممارسات الهيمنة والسيطرة التي تمارسها حماس على جميع المؤسسات في غزة“.