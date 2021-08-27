السودان: لن نسمح لأي كان بالاقتراب من الفشقة

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، أن بلاده ”ستدافع عن الفشقة ولن تسمح لأي كان بالإقتراب منها“، معربًا عن أمله بأن ”تعرف إثيوبيا أن الفشقة أرض سودانية“.

وكشف البرهان في تصريح لقناة ”العربية“، اليوم الجمعة، أن ”80 جنديًا من الجيش السوداني قتلوا في معارك استعادة الفشقة“.

واتهم رئيس مجلس السيادة السوداني ”عصابات إثيوبية بالاعتداء على المزارعين وخطف الأطفال“، فيما أشار إلى أن هناك عددًا ”من المفقودين جراء المواجهات مع العصابات والقوات الإثيوبية“.

كما أكد البرهان في تصريحه للقناة أن ”إثيوبيا قامت بتحضيرات عسكرية وجيّشت القبائل عند الحدود السودانية“.

وفي وقت سابق، أوضح البرهان أن ”استرداد الفشقة يؤكد قدرة السودان على استرجاع حقوقه وحمايتها“، مشيرًا إلى أن بلاده ستستعيد ما تبقى من أرض بالتفاوض أو بأي خيارات أخرى.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن البرهان قوله إن ”السودان ظل يحاور الجانب الإثيوبي لفترة طويلة حول المنطقة، ووجد تعنتًا ومماطلة من الجانب الإثيوبي“.

وقال: ”كانت ملحمة استرداد الفشقة تأكيدًا على قدرة السودان على استرجاع حقوقه وحمايتها، وأن من يتهم الجيش السوداني بالحرب بالوكالة عليه أن يضع تراب الفشقة في فمه ليتأكد أنها أرض سودانية وستظل كذلك، وأن ما تبقى من أرض سنقوم باستعادتها بالتفاوض أو بأية خيارات أخرى“.

ويشار إلى أن الجيش السوداني فرض سيطرته على غالب أراضي الفشقة التي استولت عليها ميليشيات إثيوبية، منذ العام 1994، بتطهير جبال إستراتيجية والتمركز فيها مثل جبل أبو طيور.

وأدى إعادة انتشار الجيش السوداني على أراضي الفشقة إلى توتر حادٍ في علاقات الخرطوم وأديس أبابا.

ويؤكد المسؤولون في السودان أن ”ما يحدث في الفشقة هو انتشار وإعادة انفتاح للقوات المسلحة في أرض سودانية، وأن السودان لن يتراجع عن شبر من أرضه حتى آخر جندي سوداني“.

ونشطت الحكومة السودانية، منذ مطلع العام الجاري، في إنشاء طرق عديدة لتمكين المزارعين السودانيين من الوصول إلى مزارعهم، كما بنت جسورًا على مجاري المياه والخيران؛ من أجل منع انقطاع السكان عن مناطق الزراعة في موسم فصل الخريف، وكذلك العمل على تسهيل حركة المواطنين وقوات الجيش المنتشرة في أرض الفشقة، فضلًا عن إعادة المزارعين الذين فروا من القتال في وقت سابق.