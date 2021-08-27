العراق.. مقتدى الصدر يتراجع عن قرار الانسحاب من الانتخابات النيابية

تراجع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، عن قرار الانسحاب من الانتخابات النيابية في العراق، مؤكداً أهمية المشاركة وبقوة.

وقال الصدر في مؤتمر صحفي، عقده مع العشرات من المرشحين للانتخابات إنه ”تسلم ورقة إصلاحية من القوى السياسية دعته للمشاركة في الانتخابات“.

وأضاف أن ”الورقة جاءت وفقاً لتطلعاتنا، كما اقتضت المصلحة أن نخوض الانتخابات“، مشيراً إلى ”أننا سنخوض الانتخابات بعزم وإصرار، وأجد نفسي محتاجاً إليكم وشكراً للأخ الكاظمي“، قاصدا بذلك رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

وتوجه الصدر لأنصاره بالقول: ”أجد نفسي محتاجاً لوقفتكم معي من خلال وقفتكم المليونية في ساحة التظاهرات، وقبة البرلمان تارة أخرى“.

ولفت إلى أن ”البعض راهن على عدم قدرته خوض الانتخابات في موعدها، لكنه يراهن على طاعة الصدريين ووطنيتهم وكثرة عددهم“، حسب تعابيره.

وفي منتصف شهر تموز/يوليو الماضي، أعلن مقتدى الصدر انسحابه من الانتخابات النيابية، المقرر إجراؤها في الـ10 من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال الصدر في كلمة الانسحاب إنه ”حفاظاً على ما تبقى من الوطن، وإنقاذاً له، الذي أحرقه الفاسدون، ومازالوا يحرقونه، أعلمكم بأنني لن أشترك في هذه الانتخابات، فالوطن أهم من كل ذلك، وأعلن عن سحب يدي من كل المنتمين لهذه الحكومة الحالية واللاحقة، وإن كانوا يدعون الانتماء لنا، فالجميع إما قاصر أو مقصر أو يتبجح بالفساد، والكل تحت طائلة الحساب“، بحسب ما جاء في بيانه.

ولدى الصدر كتلة انتخابية كبيرة أنهت استعداداتها لدخول الانتخابات، وهي ”الكتلة الصدرية“، بمئات المرشحين في مختلف محافظات البلاد، إذ يستعد التيار للحصول على منصب رئاسة الوزراء.

وأثار انسحاب الصدر تداعيات بعد دقائق من إعلانه ترك العملية السياسية، حيث توالت الانسحابات من قبل سياسيي ونواب التيار الصدري، معبرين عن طاعتهم وولائهم لقائدهم، كان أبرزهم النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، غلق الباب أمام الانسحاب من الانتخابات المقبلة، وذلك بعد ساعات من خطاب الصدر، الذي أكد فيه انسحابه من الانتخابات.

ورغم إعلان العديد من مرشحي التيار انسحابهم من الانتخابات، إلّا أنه لم يترتب على ذلك أي أثر قانوني لأن مفوضية الانتخابات أعلنت أن تاريخ الانسحاب من الترشيح قد انقضى، ولم يعد بالإمكان تعديل قوائم المرشحين.