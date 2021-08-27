الجيش الإسرائيلي يضبط مخزنًا للأسلحة في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ضبط مخزن كبير للأسلحة النارية وعشرات قطع الأسلحة، وذلك في مداهمة ليلية بالضفة الغربية.

ونقلت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“، عن الجيش الإسرائيلي قوله، إنه ”تم العثور على 10 مسدسات و 4 بنادق، وأكثر من 130 مخزن أسلحة وأسلحة أخرى غير مجمعة داخل منزل فلسطيني بالقرب من مدينة الخليل“، مبينًا أنه ”لم يتم القبض على أي من المشتبه بهم فيما يتعلق بالمخبأ“.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن ”تحقيقًا جاريًا لتحديد مكان المتورطين“، بحسب قوله.

ونقلت الصحيفة عن قائد منطقة الضفة الغربية في الشرطة يوسي غولان قوله: ”أُشيد بنشاط القوات، فهو نشاط عملياتي مخطط له أدى إلى الاستيلاء على العديد من الأسلحة التي تنطوي على احتمال كبير لمخاطر عامة وأمن قواتنا“.

وأضاف أن ”العملية أدت إلى مصادرة العديد من الأسلحة التي كان من المحتمل أن تسبب خطرًا للجمهور وسلامة قواتنا“.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه ”منذ بداية العام، تم ضبط حوالي 200 قطعة سلاح، فضلًا عن عدد من مخارط الأسلحة ومعدات تجميع الأسلحة الأخرى في الضفة الغربية“.

ووفق القناة العبرية، فإن ”الأسلحة التي تم الحصول عليها، من نوع بندقية كارلو، التي تتوافر في الضفة الغربية“.

وأوضح الجيش الإسرائيلي وفق الصحيفة العبرية، أن ”البنادق المتفوقة ذات الإنتاج الضخم، مثل البنادق الهجومية M-4 أو M-16 ، يصعب الحصول عليها وهي أغلى بكثير، وغالبًا ما تكلف عشرات الآلاف من الشواقل ”العملة المتداولة في الضفة الغربية“.

وخلال السنوات الأخيرة، قام جيش الدفاع الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية بمصادرة الأسلحة النارية الفلسطينية المؤقتة، وكذلك الأسلحة التقليدية التي تم تهريبها أو سرقتها من الجيش الإسرائيلي، بحسب الصحيفة.